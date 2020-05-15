2020-05-15T00:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1358
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1358Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1358Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в больницах столицы умерли еще 68 пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-службе Оперативного штаба Москвы по COVID-2019.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Напомним, общее число всех заболевших коронавирусом в Москве с начала эпидемии по состоянию на 14 мая 2020 года превысило 130,7 тысяч человек.

«Когда говорят о 130 тысяч заболевших в Москве - это неправильная терминология, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. - 130 тысяч - это выявленные люди, которые были заражены коронавирусом. Но на самом деле их значительно больше. Наша задача - выявить максимальное количество заболевших».

Градоначальник сообщил, что с 15 мая в российской столице начнутся массовые бесплатные тестирования горожан. Жители будут получать персональные приглашения на забор крови в 30 поликлиниках (по 3 на каждый округ Москвы).

С учетом скончавшихся сегодня коронавирусных больных, общее число жертв новой инфекции на территории Москвы достигло 1358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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