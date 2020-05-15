2020-05-15T11:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 15 мая 2020: 4748 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 15 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Оперштаб опубликовал новые данные о числе заболевших коронавирусом в Москве.Оперштаб опубликовал новые данные о числе заболевших коронавирусом в Москве.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице, по данным на 15 мая 2020 года, зарегистрировано 4748 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 598 в 85 регионах.

- Число заболевших в Москве 4748, в Московской области – 945 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве. Оставаться на лечении дома можно по решению врача. С 23 марта в столице проведено уже более 170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч пациентов.

- Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Каждому пациенту выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 15 мая, коронавирус победили 24 562 человека. - За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1235 человек, - сказала Анастасия Ракова.

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции – оставаться дома до 31 мая. А также соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах. - Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%, — рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы.

Снизилось количество нарушений и метро: в масках — 99% пассажиров, в перчатках— 90%.

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

12 мая – 121 301,

13 мая – 126 004,

14 мая – 130 716,

15 мая – 135 464.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU

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