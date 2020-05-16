Московские спортзалы готовятся к открытию и делают скидки 50%

Самоизоляция уже отразилась на многих москвичах – лишний вес и усталость от ничегонеделания. Закрывшиеся спортзалы, конечно, не бросили своих клиентов и предложили онлайн-тренировки еще с 19 марта. Занятия идут на YouTube-каналах, на платформах Instagram. Но спортзалы готовятся к открытию: придумывают новые тренировки и делают скидки на карты до 50%.

«Умные» форматы и тренировки в командировках

Москвичи продолжают звонить в спортзалы и спрашивать: «Когда уже откроетесь?»

- Это один из популярных вопросов сейчас. Если же ориентироваться на предложенную правительством программу, то фитнес-центры подпадают под третий этап снятия ограничений - после магазинов и салонов красоты, - рассказывают в пресс-службе сети фитнес-клубов X-Fit.

Поэтому остается только один режим – онлайн-тренировки. И люди предпочитают не йогу, а интенсивные «умные» форматы: Smart Fitness, Body&Mind, X-Total Pro, Atletica, востребованным оказался Flex Fit и танцевальные тренировки Dance Mix. Это все видеоролики или прямые эфиры в Инстаграме.

- Эти тренировки совершенно бесплатны. Платные только дистанционные консультации, персональные онлайн-тренировки и марафоны с тренерами и диетологами X-Fit. Отклик есть, это порядка 800 участников. Но говорить, что онлайн заменит фитнес-клубы, нельзя, - рассказали в X-Fit.

Но многие уже поняли, что, к примеру, в период командировок или других поездкой можно не прекращать занятия, а тренироваться удаленно. В самих же клубах думают о новых тренировках – чем удивить клиентов, вероятно, это будут экспресс-форматы, чтобы быстро прийти в форму.

Что касается стоимости абонементов, то да, действительно, в период самоизоляции условия на приобретение карт очень выгодные: скидки до 50%, расширенная «корзина подарков» и возможность активировании в течение трех месяцев после открытия клубов.

Запуск мобильных тренировок

Фитнес-приложение с тренировками запустила компания «Topstretching». В нем индивидуальные программы, короткие экспресс-тренировки, рейтинги, челленджи с друзьями, планы питания.

- Что дальше будет – мы не знаем. У нас не покупают абонементы, мы упали в марте по продажам на 70%. Мы запустили несколько онлайн-продуктов: марафоны, тренировки из студий, индивидуальные тренировки через Skype и Zoom, - говорят в Topstretching.

Онлайн-тренировки ведет и сеть фитнес-клубов World Class. Клиенты разделились на два лагеря: после карантина одни хотят пойти в ближайшие клубы возле дома, а другие – к тренерам, с которыми понравилось заниматься в режиме онлайн.

- Сейчас мы проводим трансляции из залов, общения с диетологами, тренировки для детей от 3 до 8 лет. Мы говорим с нашими клиентами о спортивных добавках, о пользе планок и скручиваниях. Видео тренировок сохранятся и будут доступны бесплатно нашим клиентам. Мы предлагаем сейчас оформить карты со скидками 20%, - рассказали в World Class.

Скидку 50% на все карты предлагает фитнес-клуб «Зебра», будут ли такие же предложения после открытия – вряд ли.

- Мы предлагаем купить карту сейчас, а активировать после снятия карантина. Фитнес-клуб будет работать круглосуточно, есть кардио-кинотеатр, кардио-зона с повышенным содержанием кислорода, центр йоги с бассейном и банно-термальный комплекс, - говорят в клубе «Зебра».

Руслан Панов, тренер, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в РоссииФото: Личный архив

Ходьба по лестнице и 15-минутная зарядка

Чем лежать на диване и ждать снятия карантина – лучше все же хоть немного, но двигаться. Даже 15-минутные зарядки в нынешнее время будут очень полезны.

- Если это единственная доступная тренировка, то выполнять зарядку необходимо регулярно - каждый день. Поскольку в период домашнего режима работы движения тела мало, то любой вид тренировок будет нужным. Идя в магазин, к примеру, спуск и подъем по лестнице дадут необходимую суставам мобилизацию, обогащая их суставной (синовиальной) жидкостью, что является прекрасной профилактикой остеохондроза. И мышцы ног будут в тонусе, - рассказал «КП» Руслан Панов, тренер, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России.

Какой может быть 15-минутная зарядка? Вот вариант от тренера Руслана Панова: приседы, выпады чередовать с планками и отжиманиями, либо воспользоваться комплексом «приветствие Солнцу» из практики йоги. Эта минимальная активность будет настраивать энергетически на продуктивный день, поможет чувствовать бодрость и иметь силы даже на базовую домашнюю работу.

Кстати

Фитнес-клубы в регионах могут открыться раньше

- Думаем, открытие не будет единовременным - скорее всего, первыми вернутся к работе региональные клубы. Сейчас идет обсуждение мер, исполнение которых позволило бы открыться клубам в Новосибирске, Волгограде и еще нескольких городах. Но все это пока проекты, планы. В Москве, вероятнее всего, позже, - рассказали в пресс-службе сети фитнес-клубов X-Fit.