2020-05-15T19:01:35+03:00
Происшествия

На овощном рынке «Фуд Сити» бунтуют торговцы, толпу разогнала полиция

Предприниматели жалуются на угрозы повысить аренду, в администрации это опровергают
Александр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯНАлиса ТИТКО
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По предварительной информации, арендаторам объявили о том, что стоимость аренды в ближайшее время может поднятьсяПо предварительной информации, арендаторам объявили о том, что стоимость аренды в ближайшее время может подняться
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«Эпидемия, сестра! Просили снизить аренду, а нам пригрозили повысить»

На крупнейший в России продуктовый рынок «Фуд Сити» днем в пятницу, 15 мая, пришлось стягивать полицию. Здесь внезапно начались народные волнения - около сотни местных торговцев зашумели у здания администрации «Фуд Сити». По предварительной информации, арендаторам объявили о том, что стоимость аренды в ближайшее время может подняться.

ПЕРЕИЗБЫТОК ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

- По той информации, которая есть сейчас, речь идет о повышении примерно на 30%, - сообщил kp.ru источник, связанный с продовольственными рынками Москвы. - Аренда бывает двух типов. Либо с ежемесячной ставкой по долгосрочным договорам, либо сезонная, когда оплата производится посуточно. Весна, сейчас с Крыма и южных регионов в Москву везут первые урожаи фруктов и овощей. При этом из-за режима самоизоляции привычная система распространения проседает, скапливается большой массив продукции и желающих зайти на крупнейший рынок России хоть отбавляй - никто не хочет выбрасывать в мусорку тонны продуктов, которые можно просто не успеть продать.

- Кто держит торговые точки, кто работает продавцами?

- Обычно это уроженцы разных стран СНГ. В-основном азербайджанцы, узбеки, таджики, киргизы. Есть и украинцы с белорусами, и россияне. Но славян здесь меньшинство.

ВЕРСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

В администрации «Фуд Сити» заявили, что информация о повышении арендной платы не соответствует действительности. То, что происходит, объясняют так:

- В начале мая 2020 года на территорию «Фуд Сити» поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе 4 кросс-дока (так называют складские зоны рынка, - Авт.). Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению, - рассказали «КП» в «Фуд Сити».

Чтобы исчерпать конфликт, как говорят в администрации, были открыты дополнительные торговые площади для реализации сезонного товара в районе 3 и 5 кросс-доков.

«НУ, ПОКРИЧАЛИ НЕМНОГО»

- Между администрацией и арендаторами возникли финансовые разногласия, - подтверждают в пресс-службе столичной полиции. - Приехавшие на вызов сотрудники полиции призвали собравшихся к соблюдению порядка. В том числе с применением громкоговорителей. В данный момент люди разошлись. На месте продолжают находиться сотрудники полиции. Пострадавших нет.

На крупнейшей продовольственной базе страны даже в вечернее время не протолкнуться. (Хотя торговля здесь начинается еще с 4 часов утра, - Авт.). Покупатели, забыв про социальную дистанцию, затариваются к наступающим выходным. У мясных прилавков особенно длинные очереди.

О том, что у администрации творилось утром, владельцы продуктовых прилавков вспоминают неохотно.

- Ну, покричали немного, что тут такого? Все мирно было. Никто никого не бил, - рассказал Арсен, который торгует овощами.

- А чего кричали-то?

- Пандемия, сестра! Всем сейчас непросто. Клиентов мало. Мы просили снизить аренду. Сейчас платим за точку 5 тысяч рублей в день, просили сделать хотя бы 3 тысячи. А нам фигу показали. Да еще пригрозили, что повысят до 7 тысяч рублей!

По словам большинства продавцов, с которыми удалось пообщаться, в действительности аренду им никто не повышал. Работают на прежних условиях. Так что про повышение - это все пока только разговоры.

Обстановка на продуктовом рынке «Фуд Сити».Анастасия ВАРДАНЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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