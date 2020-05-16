Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 16 мая 2020: 3505 заболевших за сутки

В Москве, по данным на 16 мая 2020 года, зарегистрировано 3505 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в столице увеличилось до 138 969.

Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 598 в 83 регионах.

- Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

С каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 16 мая, коронавирус победили 26 032 человека.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции – оставаться дома до 31 мая. А также соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах: магазинах, метро, автобусах, такси.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

12 мая – 121 301,

13 мая – 126 004,

14 мая – 130 716,

15 мая – 135 464,

16 мая – 138 969.