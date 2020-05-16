Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 16 мая 2020: 3505 заболевших за сутки
В Москве, по данным на 16 мая 2020 года, зарегистрировано 3505 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в столице увеличилось до 138 969.
Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 598 в 83 регионах.
- Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.
С каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 16 мая, коронавирус победили 26 032 человека.
- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек
Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции – оставаться дома до 31 мая. А также соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах: магазинах, метро, автобусах, такси.
Цифры
Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):
12 мая – 121 301,
13 мая – 126 004,
14 мая – 130 716,
15 мая – 135 464,
16 мая – 138 969.
Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»