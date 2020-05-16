2020-05-16T11:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 16 мая 2020: 3505 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 16 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Оперштаб опубликовал актуальные данные по коронавирусуОперштаб опубликовал актуальные данные по коронавирусуФото: REUTERS
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В Москве, по данным на 16 мая 2020 года, зарегистрировано 3505 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в столице увеличилось до 138 969.

Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 598 в 83 регионах.

- Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

С каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 16 мая, коронавирус победили 26 032 человека.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек

Число заболевших в Москве 3505, в Московской области – 937 человек

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции – оставаться дома до 31 мая. А также соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах: магазинах, метро, автобусах, такси.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

12 мая – 121 301,

13 мая – 126 004,

14 мая – 130 716,

15 мая – 135 464,

16 мая – 138 969.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU

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