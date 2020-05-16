"Сначала у него просто болели зубы": в Москве от коронавируса умер 3-летний ребенок

В столице за последние сутки от коронавируса скончались 74 пациента, среди них и 3-летний ребенок. Маленький мальчик всего три дня пробыл в Морозовской детской городской клинической больнице, которая расположена в 4-м Добрынинском переулке.

- Сначала у него просто болели зубы. Мальчик поступил в Морозовскую больницу. Врачи диагностировали воспаление челюсти. Взяли все анализы, в том числе и на COVID 2019. Тест оказался положительным. Ребенка стали лечить, но его состояние резко ухудшилось, - рассказал kp.ru источник в скорой помощи.

Малыша доставили больницу еще 12 мая, все эти дни с ним рядом находилась бабушка. Но иммунитет мальчика не справился с коронавирусом. Врачи не смогли спасти ребенка и в ночь на субботу мальчик скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему удалось выздороветь от коронавируса сразу нескольким пациентам старше 100 лет

Глава ФМБА Вероника Скворцова ответила на вопросы журналистов (подробности)