2020-05-16T11:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

"Сначала у него просто болели зубы": в Москве от коронавируса умер 3-летний ребенок

Малыш скончался в больнице через три дня после поставленного диагноза
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
В столице за последние сутки от коронавируса скончались 74 пациента, среди них и 3-летний ребенок.В столице за последние сутки от коронавируса скончались 74 пациента, среди них и 3-летний ребенок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В столице за последние сутки от коронавируса скончались 74 пациента, среди них и 3-летний ребенок. Маленький мальчик всего три дня пробыл в Морозовской детской городской клинической больнице, которая расположена в 4-м Добрынинском переулке.

- Сначала у него просто болели зубы. Мальчик поступил в Морозовскую больницу. Врачи диагностировали воспаление челюсти. Взяли все анализы, в том числе и на COVID 2019. Тест оказался положительным. Ребенка стали лечить, но его состояние резко ухудшилось, - рассказал kp.ru источник в скорой помощи.

Малыша доставили больницу еще 12 мая, все эти дни с ним рядом находилась бабушка. Но иммунитет мальчика не справился с коронавирусом. Врачи не смогли спасти ребенка и в ночь на субботу мальчик скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему удалось выздороветь от коронавируса сразу нескольким пациентам старше 100 лет

Глава ФМБА Вероника Скворцова ответила на вопросы журналистов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Новости 24
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные
В Ногинске преступники ранили сотрудника ГИБДД
Организаторы акции «Ночь в музее» подготовили специальную программу для детей
Власти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавируса
Синоптики пообещали москвичам холодный май
Специалист рассказала об очагах клещевого энцефалита в Москве и области
Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста
Москвичей предупредили об усилении ветра и приближении холодов
Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн
Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы
В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской
Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф
Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%
Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами
Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе