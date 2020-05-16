"Сначала у него просто болели зубы": в Москве от коронавируса умер 3-летний ребенок
В столице за последние сутки от коронавируса скончались 74 пациента, среди них и 3-летний ребенок. Маленький мальчик всего три дня пробыл в Морозовской детской городской клинической больнице, которая расположена в 4-м Добрынинском переулке.
- Сначала у него просто болели зубы. Мальчик поступил в Морозовскую больницу. Врачи диагностировали воспаление челюсти. Взяли все анализы, в том числе и на COVID 2019. Тест оказался положительным. Ребенка стали лечить, но его состояние резко ухудшилось, - рассказал kp.ru источник в скорой помощи.
Малыша доставили больницу еще 12 мая, все эти дни с ним рядом находилась бабушка. Но иммунитет мальчика не справился с коронавирусом. Врачи не смогли спасти ребенка и в ночь на субботу мальчик скончался.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему удалось выздороветь от коронавируса сразу нескольким пациентам старше 100 лет
Глава ФМБА Вероника Скворцова ответила на вопросы журналистов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»