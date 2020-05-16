2020-05-16T13:19:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Москвы аннулируют более 400 «ночных» штрафов за нарушение режима изоляции

Сообщения, которые пришли москвичам в темное время суток, будут отозваны
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сообщения, которые пришли москвичам в темное время суток, будут отозваныСообщения, которые пришли москвичам в темное время суток, будут отозваныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Столичные власти обнаружили ошибку в приложении «Социальный мониторинг» и уже приняли решение аннулировать порядка 400 штрафов за нарушение режима изоляции, которые пришли ночью москвичам, якобы не сделавшим фото в приложении.

Как объяснили «КП» в Департаменте информационных технологий Москвы, заболевшие коронавирусом москвичи, решившие проходить лечение дома, должны соблюдать режим самоизоляции. В любой момент их могут попросить подтвердить, что они находятся дома и не выходят на улицу. Для этого в приложении «Социальный мониторинг» нужно было отправлять свое фото, как подтверждение. Около 400 человек не ответили на запрос идентификации в ночное время, и им были выписаны штрафы. Однако это не совсем логично, ведь в ночное время люди просто спали. Все штрафы будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы

- Изначально запросы идентификации направлялись пользователям «Социального мониторинга» в случайное время, в том числе ночью, согласно действовавшему регламенту, - рассказали «КП» в Департаменте информационных технологий Москвы.

В ведомстве уточнили, что «ночные» штрафы приходили до 28 апреля включительно. Позже системная ошибка была исправлена и теперь уведомления в период с 22.00 до 9.00 приходить не будут.

- С 29 апреля распоряжением Департамента информационных технологий был установлен запрет на идентификацию с 22.00 до 9.00. Сообщения о нарушениях из-за непрохождения идентификации в ночное время, сформированные ранее, будут официально отозваны из Главного контрольного управления города Москвы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что пациенты с легкой формой COVID-19, которые выбрали лечение на дому, должны в обязательном порядке подтверждать свое местонахождение в сервисе «Социальный мониторинг». За передвижением больных следят и камеры городской системы видеонаблюдения.

- С помощью приложения и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 000 случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан, - рассказали «КП» в Департаменте информационных технологий Москвы.

В настоящее время около 10 тысяч пользователей зарегистрированы в приложении «Социальный мониторинг», после прохождения лечения москвичи могут удалить его из своего смартфона. Но и власти города гарантируют, что утечки данных из этого приложения не будет. Кстати, заболевшим, у которых не было подходящих телефонов, чтобы установить приложение «Социальный мониторинг», выдают современные смартфоны – данной услугой воспользовались 5000 горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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