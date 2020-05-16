Эксперт о снижении числа больных COVID: "Мы пока не увидели в статистике эффекта майских праздников"

Три дня подряд число случаев заражения Covid-19 в Москве держалось на уровне 4700 человек. И вот в субботу цифра заболевших резко сократилось и составила 3505 человек. Что означают эти данные? Неужели началось долгожданное снижение и дело идет к завершению пандемии? Об этом мы спросили профессора Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артема Юрьевича Гиля.

- По одному дню нельзя делать какие-то выводы. Если мы говорим о снижении, его надо проследить на протяжении хотя бы пяти дней, - говорит эксперт. - Пока у нас нет больших предпосылок для устойчивого снижения, учитывая, что мы еще не увидели эффект майских праздников. Кроме этого, есть пример других стран, где кратковременное снижение являлось ступенькой перед следующим повышением. Поэтому пока еще преждевременно говорить, что пик пройден, или что этот пик был последним. Плюс качество статистики вызывает у меня сомнение, потому что мы не знаем, как она собирается.

Статистика об инфицированиях на самом деле может больше свидетельствовать о том, как формируется выборка тех, кто тестируется. Например, если мы будем тестировать группы риска — тех, кто сейчас регулярно ходит на работу, всех медицинских работников, людей, которые совершают междугородние переезды, проживающих в организованных коллективах (интернаты, дома престарелых и др.), а затем сделаем тестирование высоко доступным для всех желающих пройти тестирование, то есть для общей популяции, то мы получим снижение числа новых случаев инфицирования. И это не будет отражать реальные тенденции распространения инфекции.

Более надежным показателем, который позволит позже сделать непрямую оценку о числе инфицирований, является смертность — как общая, так и от конкретных причин. Но мы ее не видим в ежедневном режиме. Эти данные предоставляются раз в месяц, а порой и реже. За апрель в Москве есть превышение общей смертности на 18 процентов. Большинство этого превышения официальная статистика не связывает с Covid-19. Непонятно, делается ли это умышленно или по какой-то другой причине. У нас вероятно много летальных случаев коронавируса классифицируется под другими причинами смерти.

- Хотя бы на плато мы вышли? Две недели количество инфицированных в целом по России держится примерно на одном и том же уровне.

- Тут тоже пока мало данных. Если посмотреть, как докладывают официальные источники в других странах, там сообщают много параметров о самом тестировании: какой охват, есть ли перебои с тест-системами, какие тест-системы используются, какая у них достоверность, как формируется выборка... Мы же очень мало знаем о параметрах наших тестов, об их чувствительности, специфичности и в целом о достоверности диагностики. Мало знаем об организации тестирования - например, происходят ли изменения в том, какие половозрастные или социальные группы населения тестируются? Поэтому я затрудняюсь эти тенденции интерпретировать как плато. Эти данные могут быть искажением, связанным с интенсивностью тестирования, с ошибкой выборки, с качеством тест-систем или с тем, как представляется информация официальными источниками.