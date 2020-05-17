2020-05-17T10:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020: за сутки число заболевших вросло на 3855

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020
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Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 17 маяОпубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 17 маяФото: Иван МАКЕЕВ
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Оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 3855 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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