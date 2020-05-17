Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020: за сутки число заболевших вросло на 3855
Оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 3855 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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