Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020: за сутки число заболевших вросло на 3855

Оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 3855 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/779379" frameborder="0"></iframe> «Красная зона».Предлагаем вам посмотреть, как устроена работа инфекционного отделения Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России, где сотни медицинских работников, врачей и медсестёр, каждый день, не жалея себя, борются с COVID-19

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