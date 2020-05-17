Сергей Собянин рассказал, когда москвичи смогут сами записываться на бесплатное тестирование на антитела

Московские власти собираются сделать для жителей города открытую запись на тестирование на антитела.

Напомним, такие тесты (полностью бесплатные) в столице начали проводить с 15 мая. Горожане выборочно получают приглашение на взятие подобных анализов в 30 поликлиниках во всех округах Москвы. Наличие антител позволит выявить людей, которые уже переболели коронавирусом, не зная об этом. Планируется, что уже к концу мая в Москве будут проводить до 200 тысяч подобных анализов в сутки.

Сейчас, отметим, выбор сдающих тесты осуществляется с помощью специальных алгоритмов. Но в будущем власти столицы планируют открыть запись на эти процедуры. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, подобное возможно, когда система тестирования сможет обрабатыват еще большие мощности.

- Это перспектива двух-трех недель, - сказал мэр. - Мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать.

По состоянию на 17 мая в Москве коронавирус подтвердили у 138,9 человек. 26 тысяч пациентов уже выписаны после успешного лечения. 1432 мужчин и женщин скончались.

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