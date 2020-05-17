2020-05-17T10:53:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин рассказал, когда москвичи смогут сами записываться на бесплатное тестирование на антитела

До конца мая столичные клиники будут проводить до 200 тысяч анализов в сутки
Семен ЕЛЕНИН
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Московские власти собираются сделать для жителей города открытую запись на тестирование на антитела.Московские власти собираются сделать для жителей города открытую запись на тестирование на антитела.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Московские власти собираются сделать для жителей города открытую запись на тестирование на антитела.

Напомним, такие тесты (полностью бесплатные) в столице начали проводить с 15 мая. Горожане выборочно получают приглашение на взятие подобных анализов в 30 поликлиниках во всех округах Москвы. Наличие антител позволит выявить людей, которые уже переболели коронавирусом, не зная об этом. Планируется, что уже к концу мая в Москве будут проводить до 200 тысяч подобных анализов в сутки.

Сейчас, отметим, выбор сдающих тесты осуществляется с помощью специальных алгоритмов. Но в будущем власти столицы планируют открыть запись на эти процедуры. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, подобное возможно, когда система тестирования сможет обрабатыват еще большие мощности.

- Это перспектива двух-трех недель, - сказал мэр. - Мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать.

По состоянию на 17 мая в Москве коронавирус подтвердили у 138,9 человек. 26 тысяч пациентов уже выписаны после успешного лечения. 1432 мужчин и женщин скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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