2020-05-18T15:52:49+03:00
Общество

Собянин поручил летом 2020 открыть новую детскую поликлинику в Марфино

Мэр Москвы рассказал, что строительство медицинских объектов в период пандемии не останавливали
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы сказал, что нужно скорее оформлять лицензию, чтобы врачи могли начать прием пациентов. Фото: Антон Новодережкин/ТАССМэр Москвы сказал, что нужно скорее оформлять лицензию, чтобы врачи могли начать прием пациентов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В ближайшие месяцы новую удобную поликлинику получат дети района Марфино. Сергей Собянин дал поручение ускорить открытие новое здание детской поликлиники №99 на улице Академика Комарова.

- Здесь была небольшая поликлиника, в жилом доме, без соответствующего оборудования, без хороших условий. Теперь же Марфино получает первоклассную современную поликлинику, оснащенную всем необходимым оборудованием, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы сказал, что нужно скорее оформлять лицензию, чтобы врачи могли начать прием пациентов. На завершение работ отведен месяц.

- Наконец-то мы сможем оказывать качественную медицинскую помощь маленьким нашим пациентам. Условия совершенно другие, мы рады, - сказала главврач больницы Анастасия Рубцова.

Новая поликлиника представляет собой современное пятиэтажное здание, по площади в 6,2 раза больше старого. Принимать детей будут 98 медицинских сотрудников, в их числе 34 врача, 24 медсестры. Внешне больница очень яркая – фасады выполнены из материалов ярко-красного и бежевого цветов. В центре здания расположена лестница с панорамным лифтом.

В поликлинике создали кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты вакцинации, ингаляционной терапии, массажа и физиотерапии, а также зал лечебной физкультуры.

- В Москве большинство строек были закрыты в связи с COVID-2019, но стройки медицинских объектов мы старались не останавливать. Понятно, что произошло некое замедление этих строек, сегодня все объекты начинают строить по полной программе. А программа у нас уникальная: в ближайшие годы мы планируем построить 47 крупных медицинских объектов мощностью 1 млн кв.метров, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Построить 47 объектов здравоохранения (в их числе 27 поликлиник, 14 больничных корпусов и 6 подстанций скорой медицинской помощи) планируют до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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