Данные о смертности от коронавируса в Москве абсолютно открыты

Москва публикует в свободном доступе данные о смертности в городе на своих сайтах. Желающие могут увидеть их, например, на портале «Открытые данные». Цифры за апрель 2020 года столица обнародовала до появления такой же статистики федеральных ведомств. Московские власти категорически опровергают ранее появившиеся утверждения о том, что в столице занижаются показатели по смертности от COVID-19.

«Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова. - Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного, мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Действительно у нас наблюдается увеличение смертности за апрель 2020 года (см. «Сравним»). Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе наверное рано еще. Но мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия, конечно же, влияет на увеличение смертности горожан и это вполне понятно. Вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания. Но назвать в данном случае причиной смерти COVID-19 просто не представляется возможным».

ИНФЕКЦИЯ БЬЕТ ПО ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

В столичном Депздраве уточняют, что из всех умерших в апреле этого года у 639 человек причиной смерти стала коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего - пневмония. Это подтверждается результатами патологоанатомического вскрытия умерших с подозрением на CoV-19. В отличие от большинства других стран вскрытие проводится в России и Москве в 100% случаев. «Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными», - отмечают в Депздраве столицы.

По оценке медиков, любой сезонный рост заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии из-за распространения нового коронавируса, всегда приводит к росту смертности.

«Увеличение смертности незначительно, и все входит в рамки вариаций, которые бывают от года в год, - объясняет заведующий патологоанатомическим отделением московской больницы №40 Ашот Авдалян. - Это может быть связано также с обострением хронических заболеваний. Мы видим контингент тех, кто погибает сейчас - это практически 80% люди за 70-80 лет и там тяжеленная коморбидная патология. Естественно, сложно в том случае бороться за жизнь, когда имеем массу хронических заболеваний».

ЦИФРЫ ЗАВИСЯТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ

Такая же ситуация со статистикой и в других странах. По цифрам видно, что смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. При этом в Великобритании, вышедшей на второе место по числу умерших среди пациентов с коронавирусом, разгорается свой скандал с данными по летальным случаям.

Международные эксперты дают собственную оценку рейтингу стран по заражениям коронавирусом. «Число случаев и некий рейтинг, который страны делают сами по себе, абсолютно ни о чем не говорят, - считает специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. - Статистика заболеваемости зависит от числа тестирований, места их проведения, а также фазы, в которой находится пандемия в стране».

Во время борьбы с эпидемией эксперты ВОЗ, в частности, высказывались неоднократно о том, как высоко ценят уровень борьбы с эпидемией в Москве, а также статистику по Москве и России. У них нет оснований для сомнений. Работу Москвы отметили и китайские эксперты. В апреле медики из Китая осмотрели столичные больницы для пациентов с коронавирусом. «Мы высоко оцениваем меры, принятые как правительством РФ, так и правительством Москвы, - отметил заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли. - Мы отмечаем, что столица заранее начала активно готовиться к возможному распространению в городе коронавирусной инфекции».

СРАВНИМ

• В апреле 2020 года в Москве выдано 11 846 свидетельств о смерти.

• В апреле 2019 года - 10 005 умерших, то есть сейчас больше на 1841 человека.

• В апреле 2018 года - 10 861 умерших, то есть сейчас больше на 985 человек.

По данным Управления ЗАГС по г. Москве.

А КАК У НИХ?

В апреле 2020 года:

• В Нью-Йорке - от коронавируса умерло 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 15709.

• В Лондоне - с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, общий прирост - 5531.

По данным официальных сайтов Нью-Йорка и Лондона.