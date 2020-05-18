Активный карантин: москвичи скупают велосипеды, чтобы кататься в парках

Москвичи готовятся к открытию парков, к прогулкам и катанию на велосипедах. Конкретных дат по осуществлению таких идей пока нет, но ограничительные меры все равно постепенно будут ослаблять. Во-первых, в Москве ежедневно снижается количество заболевших коронавирусом, во-вторых, в той же Италии, где пандемия началась раньше, ослаблять меры начинали с того, что открыли двери парков и разрешили навещать близких (прим. – с 4 мая). Такого же развития событий ждут и москвичи, которые уже проявили активную заинтересованность в покупке велосипедов.

Спрос вырос на 41%

Москвичи стали чаще вводить в интернете слова «купить велосипед».

- Спрос на велосипеде в апреле и первой половине мая вырос на 36% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019. О приобретении дорожного велосипеда стало задумываться больше москвичей - спрос в столице вырос на 41%. Вероятно, это в том числе связано с закрытием городских велопрокатов: те, кто часто использовал сервисы, задумались о приобретении личного велосипеда, - говорят в компании «Авито» (сайт по продажам и покупке товаров).

Весной и летом показатели спроса по велосипедам, конечно, растут из-за сезона, однако в этом году аналитики «Авито» отмечают особенный ажиотаж. «Велосипед» занял 2-е место в топе поисковых запросов на первой неделе мая. Эксперты компании связывают эту динамику с отсутствием привычных развлечений и потребностью в подвижных занятиях.

Велопрогулка на улицах столицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Велосипеды рассматриваются, как легкий и нескучный способ поддерживать себя в форме. С учетом прошедших майских праздников, которые люди проводили в этом году на дачах, а не в поездках в Сочи, Крым или заграницу, также в преддверии лета велосипед - отличное решение для семейного отдыха, - считают эксперты «Авито».

Старые ремонтируют

Москвичи, у которых уже были велосипеды, тоже, по всей видимости, начали активнее ими пользоваться. Кому-то нужно доехать до работы, востребованы среди волонтеров и доставщиков еды, а кто-то готовит транспорт для дачи. Об этом опять же говорит повышенный спрос (на 57%) на запчасти и аксессуары к велосипедам. Покупают все для возвращения к жизни своих старых велосипедов: колеса, спицы, светоотражатели. Еще берут держатели для телефонов, крепежи для аудиоколоноколеса.

Велопрокаты Москвы не открылись этой весной из-за пандемии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вот продавать имеющиеся велосипеды не спешат. Количество объявлений уменьшилось на 5%. Мы предполагаем, что это связано с наиболее строгими мерами самоизоляции в Москве, чем в других регионах страны, - говорят в компании «Авито».

Цены на велосипед выросли (данные «Авито):

- легкий (для дачных прогулок, поездок в магазин или аптеку) - в среднем за 9 750 рублей, что дороже на 12% по сравнению с прошлым годом;

- дорожный - 18 110 рублей, что вышел на 8%. Но самих объявлений (предложений) стало больше на 31%;

- детский – средняя цена 3 380 рублей, спрос повысился на 16%;

- горный – средняя цена 17 970 рублей, повышение интереса на 30%,

- BMX (экстремальный) – 11 680 рублей, рост спроса в 11%.

Кстати

Скоро открытие велосезона в Москве

Велосипеды на улицах столице появились еще 10 апреля, но пока ими пользуются исключительно волонтеры и курьеры. Для других доступ ограничен.

- Однако скоро начнется новый сезон велопроката в Москве, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве привели пример, что в США люди меньше ездят на авто именно в тех городах, где вводится общественный велопрокат. Почему не пользуются личными велосипедами? Из-за высоких цен и боязни краж двухколесных. А велопрокат решает все проблемы.

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