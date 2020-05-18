2020-05-18T20:26:44+03:00
Происшествия

«Палит прямо из окна»: в Москве полиция выехала на сообщение жителей о стрельбе из автомата

По словам очевидцев, мужчина несколько раз выстрелил из открытого окна в многоэтажке на юго-востоке столицы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером в понедельник, 18 мая несколько очевидцев позвонили по телефону 102 и сообщили о стрельбе на улице Малышева, что на юго-востоке столицы. По их словам, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из окна квартиры на втором этаже обычного жилого дома.

- На место происшествия выехала оперативная группа. Сообщения очевидцев проверяются, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, никто не пострадал. Судя по сообщениям местных жителей, стрельба ведется очередями из автомата.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Спустя полчаса СОБР провел штурм квартиры. Внутрь спецназовцы пробрались через балкон.

- Подозреваемый задержан. Сопротивление он не оказал. Пострадавших нет, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас стрелка везут в ближайший отдел полиции. Мужчина оказался неразговорчивым. О причинах стрельбы и происхождении оружия ничего не сообщил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео с места стрельбы в Москве на ул. Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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