В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по COVID-2019.

Как уточнили представители штаба, у всех умерших мужчин и женщин «был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию».

Специалисты напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома, вызвать на дом врачей и ни в коем случае не заниматься самолечением.

По официально озвученным данным, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в российской столице с начала эпидемии превысило 146 тысяч человек. Более 28,9 тысяч пациентов уже выписаны из московских больниц после успешного лечения. При этом число умерших от осложнений из-за COVID-2019 достигло 1651.

Напомним, с 15 мая в Москве начали бесплатно тестировать на антитела. Этот анализ позволит выявить людей, которые уже перенесли ковид в легкой форме и выработали против него иммунитет. Сейчас приглашения на тестирование рассылаются выборочно, однако в будущем столичные власти планируют открыть свободную запись.