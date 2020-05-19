2020-05-19T01:06:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1651
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1651Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1651Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по COVID-2019.

Как уточнили представители штаба, у всех умерших мужчин и женщин «был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию».

Специалисты напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома, вызвать на дом врачей и ни в коем случае не заниматься самолечением.

По официально озвученным данным, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в российской столице с начала эпидемии превысило 146 тысяч человек. Более 28,9 тысяч пациентов уже выписаны из московских больниц после успешного лечения. При этом число умерших от осложнений из-за COVID-2019 достигло 1651.

Напомним, с 15 мая в Москве начали бесплатно тестировать на антитела. Этот анализ позволит выявить людей, которые уже перенесли ковид в легкой форме и выработали против него иммунитет. Сейчас приглашения на тестирование рассылаются выборочно, однако в будущем столичные власти планируют открыть свободную запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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