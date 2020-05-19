Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 19 мая 2020: 3545 человек заболели за сутки

По данным на 19 мая 2020 года, в Москве зарегистрировано 3545 новых случаев заражения. Для сравнения вчера – 3238. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 9263 в 83 регионах.

- Число заболевших в Москве 3545, в Московской области – 898 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Коронавирус в Москве уже победили более 30 тысяч человек. Врачи каждому из заболевших назначали индивидуальное лечение в зависимости от симптомов и тяжести протекания болезни.

Как меняется число заболевших и выздоровевших от коронавируса в Москве

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Более 2000 студентов-медиков пригласили на работу в медицинские учреждения, где лечатся пациенты с COVID-19. Большинство выбрало не просто оплачиваемую практику, а трудоустройство – штатное место. Должности младшего медицинского персонала заняли 235 студента, они стали получать зарплату в размере 115 тысяч рублей. Еще 1140 студентов устроились в качестве среднего медперсонала – их зарплата, по данным Департамента здравоохранения Москвы, составляет около 175 тысяч рублей (с учетом надбавок за работу с больными COVID-19). Те, кто решили выбрать оплачиваемую практику, а это 670 студентов, будут получать около 70 тысяч рублей.

Напомним, что с 15 мая на мобильные телефоны москвичей стали приходить смс-приглашения на бесплатные ИФА-тестирования в городских поликлиниках. Тесты на антитела и коронавирус позволят выявить реальные цифры по росту заболеваемости новой инфекцией в Москве и дать полноценную картину для принятия решения по снятию ограничений.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

15 мая – 135 464,

16 мая – 138 969,

17 мая – 142 824,

18 мая – 146 062,

19 мая – 149 607.