2020-05-19T11:38:06+03:00
Общество

«Аэроэкспресс» до 31 мая отменил часть рейсов в аэропорт «Шереметьево»

Теперь добраться до авиавокзала можно на экспресс-автобусах от метро
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Осталось только несколько рейсовОсталось только несколько рейсов
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Регулярные рейсы «Аэроэкспресс» в «Шереметьево» отменили с 21 по 31 мая, в связи с временным закрытием межтерминального перехода в аэропорту (между терминалами В и Е).

- Осталось только несколько рейсов - отправлением в 7.05 и 16.05 с Белорусского вокзала и в 6.15, 8.15 и 17.15 из Шереметьево. Поезда прибудут в зону терминала Е, при этом все внутренние авиарейсы в настоящее время обслуживаются в терминале В, - рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса».

А как же тогда добраться в аэропорт в другие часы? На экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». На этом направлении с 21 мая частота движения автобусов будет увеличена – каждые 30 минут с 7.00 до 21.00 в сторону аэропорта (до терминала В) и с 7.30 до 21.30 из аэропорта.

- Время в пути составит всего 20 минут, так как экспресс-автобусы следуют по платной трассе без остановок напрямую до терминала В аэропорта Шереметьево. Приобрести билет по стоимости 200 рублей можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», - уточнили в пресс-службе «Аэроэкспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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