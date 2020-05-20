Экзамен на финансовую грамотность

Российские граждане в прошлом году стали лучше считать деньги, реже попадаться на уловки мошенников и более ответственно относиться к выбору финансовых продуктов. Такие выводы сделали в Аналитическом центре НАФИ по итогам Всероссийского исследования, проведенного в 2019 году. Опрос провели в рамках Проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения. Результаты объявят сегодня, 20 мая. «Комсомолке» удалось выяснить подробности заранее.

85 000 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ТЕСТ

Роль финансовой грамотности особенно возрастает во времена кризисов, финансово грамотные люди лучше проходят этот «экзамен», поскольку подготовлены к непредвиденным обстоятельствам и способны принимать более взвешенные финансовые решения. Исследование НАФИ показывает, что так называемый индекс финансовой грамотности населения в нашей стране понемногу растет. По сравнению с 2018-м в 2019 году он увеличился на 2% - с 12,12 до 12,37 балла (по шкале от 1 до 21 балла). В 2018 году по этому показателю мы находились на 9-м месте среди стран G20 (новый международный рейтинг будет опубликован после 25 мая). Методология подсчета индекса - единая для всех стран. Ее разработали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако российское исследование отличается беспрецедентным охватом. Чтобы оценить уровень финансовой грамотности россиян, Аналитический центр НАФИ опросил 85 тысяч респондентов по всей стране (по 1000 человек в каждом регионе).

- Повышение произошло за счет роста финансовых знаний (в первую очередь лучшего понимания природы инфляции и банковского процента по вкладу и кредиту), а также за счет улучшения финансовых навыков (более ответственного отношения к финансовому планированию и выбору финансовых продуктов). Любопытно, что из 85 российских регионов 71 улучшил свои позиции и лишь 8 регионов снизили свои показатели, - отметили в Аналитическом центре НАФИ.

Наиболее финансово грамотные жители России - это мужчины и женщины в возрасте 30 - 45 лет, люди с высшим образованием. Но есть и другие важные особенности…

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ МАЛО ЗНАЕТ

Как определили в НАФИ, чаще всего низкая финансовая грамотность характерна для экономически неактивных людей. Причем это не только безработные, но еще студенты и пенсионеры. У учащихся вузов пока мало жизненного опыта, а у пожилых людей он по большей части устарел. Кроме того, низкая финансовая грамотность - зачастую производная от уровня образования и активного пользования сберегательными продуктами. Среди тех, кто хуже разбирается в финансах, много жителей села и малых городов, а также многодетных или неполных семей. Плюс исследователи обнаружили интересный феномен. Очень часто люди думают, что знают, как распоряжаться деньгами, а на самом деле это не так…

- Особенно часто это несовпадение проявляется в старших возрастных группах: россияне после 55 лет чаще других уверены в своей способности грамотно распоряжаться деньгами, хотя их индекс финансовой грамотности существенно ниже, чем у среднего возраста. Такая самоуверенность создает определенные риски для старшего возраста. Вероятность стать жертвой мошенничества в этой группе выше, - делают вывод авторы исследования.

Это отчасти подтверждает тот факт, что пожилые россияне чаще попадаются на уловки финансовых пирамид, обещающих сверхвысокие проценты по сбережениям.

ЖЕНЩИНЫ ГРАМОТНЕЕ МУЖЧИН

Видимо, не зря в российской традиции мужья часто отдают всю зарплату женам. Как выяснили в НАФИ, прекрасная половина человечества грамотнее распоряжается деньгами.

- Женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины (у женщин - 12,46 балла, у мужчин - 12,27 балла). Примерно до 40 лет гендерные различия в индексе почти незаметны, но после 40 лет превосходство женщин становится явно выраженным, - говорится в исследовании.

Как объясняют эксперты, это связано с большей вовлеченностью женщин в финансовую деятельность домохозяйств. Женщины планируют регулярные расходы, финансово поддерживают детей и старших родственников. При этом мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов (например, вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности.

- Женщины демонстрируют большее «финансовое любопытство» во всех возрастных группах, поэтому могут выступать амбассадорами финансовой грамотности в своих семьях и ближнем окружении, - утверждают эксперты.

ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА РОССИЯН ПОСТРАДАЛИ ОТ МОШЕННИКОВ

Одна из главных целей повышения финансовой грамотности - противодействие финансовым мошенникам. Актуальность проблемы мошенничества лишь возрастает в условиях пандемии, поэтому гражданам нужно быть очень внимательными.

- Чаще всего мошенники пытались узнать данные карты или добиться перевода денег на подставные счета. 4% владельцев карт признались, что понесли финансовые потери в результате мошеннических действий, - сообщают в НАФИ.

Примечательно, что в регионах, которые при поддержке Минфина России реализуют программы повышения финансовой грамотности, люди более ответственно и рационально относятся к личным финансам. Об этом говорят результаты исследований, проведенных в 2013, 2015 и 2019 годах. В среднем в России только 63% респондентов понимают связь между высокой доходностью и высоким риском денежных вложений. В пилотных регионах проекта таких респондентов больше - 71%, В этих регионах также больший процент людей откладывают деньги на непредвиденные расходы. Перед тем как взять кредит, сравнивают условия в разных банках и знают, куда обращаться за защитой, если их финансовые права будут нарушены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей БОКАРЕВ, директор департамента международных финансовых отношений Минфина России:

Россияне теперь лучше подготовлены к кризисам

- Проблемы развития финансовой грамотности, как и проблемы финансовых рынков, глобальны. На фоне пандемии COVID-19 во всем мире люди столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Падают доходы, долговая нагрузка на личный бюджет многих семей становится непомерно тяжелой. В условиях волатильности финансовых рынков люди принимают эмоциональные решения, которые ведут к потере денег. Возрастают риски стать жертвой финансовых мошенников. Кризисы показывают, что финансово грамотные люди подходят к ним более подготовленными, принимают более взвешенные финансовые решения, защищая, таким образом, себя и свою семью и сохраняя стабильность семейного бюджета.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

• Вся актуальная информация по теме финансовой грамотности: вашифинансы.рф

• Ответы на вопросы по защите прав потребителей финансовых услуг и финансовой безопасности: https://sdv.rospotrebnadzor.ru/