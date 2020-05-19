Чтобы пешеходы не заражались коронавирусом, в Москве сокращают светофоры и устраивают временные «зебры»

В эфире радио «Комсомольская правда» выступил начальник управления ГИБДД Москвы, полковник полиции Юрий Дроганов. Главный дорожный полицейский рассказал, что его ведомство вместе со столичным Дептрансом продумывают, как снизить контакт пешеходов. Социальную дистанцию в полтора метра часто нарушают на светофорах перед «зебрами».

— В зоне массовых переходов думаем над сокращением времени ожидания светофора для пешеходов до минимального значения. Чтобы большое количество не собиралось — мы понимаем, что есть риск заболевания. Разработали расширение узких тротуаров за счет крайних полос движения. Мы устанавливаем направляющие столбики в самых востребованных местах, где большое количество людей, — у метро, у объектов притяжения граждан. Чтобы соблюдалась дистанция два метра между пешеходами. Освобождаем пешеходные пространства, занятые малыми архитектурными формами. Расширяем эти проходы, чтобы дистанция соблюдалась. Вводим временные новые пешеходные зоны, где это возможно. Создание временных новых пешеходных переходов — в жилых районах, где граждане выходят и идут в магазины, в аптеки, — рассказал Юрий Дроганов.

ВОДИТЕЛИ НЕ ПРОТИВ ПРОВЕРОК ПРОПУСКОВ

Во время пандемии из 1200 сотрудников, которые ежедневно заступают на службу, 300 работают на въезде в столицу. С наступлением самоизоляции инспекторам добавилась новая функция: задерживать нарушителей обязательной самоизоляции — больные коронавирусом, которым выдали предписание лечиться дома, а они прыгнули за руль и поехали кататься. Кроме того, инспекторы проверяют цифровые пропуска.

— Несем службы в особом режиме, в особых условиях. С 10 апреля въезд в Москву ограничен, сотрудники несут службу круглосуточно. Большинство водителей понимают проверочные мероприятия, относятся с уважением к инспекторам, — поделился Дроганов.

Во время пандемии из 1200 сотрудников, которые ежедневно заступают на службу, 300 работают на въезде в столицу.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники ДПС ежедневно общаются с большим количеством москвичей. Поэтому риск подхватить вирус с «короной» особенно велик. Руководство распорядилось минимизировать время общения водителя и инспектора.

— Берут документы, и на время составления административного материала водитель и пассажиры остаются в машине. Стараемся не приглашать водителя для процедур. Только в исключительных случаях, например, проверки или досмотр. Или грубых нарушений: водителя остановили, и он находится в нетрезвом состоянии.

ПОСЛЕ СНЯТИЯ КАРАНТИНА МОСКВИЧИ ХЛЫНУТ В АВТОШКОЛЫ

С москвичами сотрудники ГИБДД видятся не только на дорогах. Оказания госуслуг никто не отменял.

— Мы установили предварительную запись через «Госуслуги», чтобы люди приходили в назначенное время. Чтобы скопления не было в подразделении. Также был продлен срок действия водительских удостоверений. Если люди не успевали зарегистрировать новое транспортное средство, мы меры административного воздействия не принимали. Понимаем прекрасно, какая сейчас ситуация.

Близится лето — традиционное время, когда новички идут в автошколы. Во-первых, отпуска, во-вторых, комфортнее учиться.

— С директорами школ мы эту тему обсуждали — они начинают набор. Понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв граждан. Мы это предусмотрели. Не исключаем, что мы по скользящему графику будем осуществлять прием, в том числе в выходные дни и в вечернее время. Будем подстраиваться под жителей. В то же время не остановлен прием экзаменов. Но график пересмотрели, чтобы минимизировать число сдающих. Люди получают цифровой пропуск и приходят сдавать.

АВАРИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ. НАДОЛГО ЛИ?

Объявление нерабочих дней, а также введение пропусков сильно повлияли на снижение трафика. Количество машин на улицах Москвы упало в несколько раз.

— Передвигалось в апреле порядка миллиона транспортных средств. В марте их было 4-5 миллионов. После 12 мая с открытием организаций (строек и производств - прим. ред.) цифра возросла до 2,5 миллиона.

Начальник дорожной полиции отметил, что и аварий стало меньше. По сравнению с апрелем прошлого года — в два раза. За второй месяц весны всего 200 столкновений с пострадавшими. Для сравнения, в докарантинные месяцы их было больше на 66%.

— В период самоизоляции ежедневное количество аварий в среднем по Москве не превышает 10-12, а иногда даже там 1-2 за сутки. В апреле 2019 года аварий было 19-30 в день. Количество ДТП идет на убыль. Но это не означает, что мы резко падаем. Понятно, что сейчас будет летний сезон и аварийность будет возрастать, — добавил Дроганов.