В Москве объявили онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества»

Пока все сидят дома на самоизоляции, почему бы не заняться творчеством всей семьей? Умеете рисовать, фотографировать, делать поделки, танцевать, писать музыку или петь, делать театральные постановки, создавать видеоролики или писать литературные произведения? Отправляйте свои работы на онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества» до 21 июня и получайте подарки.

- Будем рады, если участие в конкурсе примут как можно больше московских семей. Готовить проект могут все — родители, бабушки, дедушки, другие родственники. Главное условие — чтобы он создавался вместе с детьми. Оценивать работы будет жюри под руководством Александра Анатольевича Ширвиндта. А итоги объявят 8 июля, в День семьи, — сказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Работы с 21 июня по 5 июля будет оценивать жюри во главе с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Проекты получат оценки по 10-балльной шкале и шести критериям: степень вовлеченности каждого участника команды, креативность работы и качество исполнения. За проект команда может получить максимум 60 баллов.

Конкретно

Как принять участие в конкурсе?

- необходимо выбрать лидера команды, определиться с проектом и зарегистрировать его на сайте конкурса (tvoridoma.moscow) с 20 мая по 21 июня,

- заявке понадобится оформить паспорт проекта, указав название, номинацию, состав команды и то, какую часть работы выполнял каждый из участников, а также подготовить презентацию из пяти слайдов,

- прикрепить электронную версию творческого проекта (или проектов) — текстовый файл, если это литературное произведение; видео, если это танец или музыкальная композиция. Поделки можно сфотографировать или снять на видео этапы работы над ними.

Подготовка к конкурсу: полезные мастер-классы

Перед созданием творческого проекта можно посмотреть познавательные мастер-классы на сайте tvoridoma.moscow. Из видеоуроков можно узнать, как правильно выставлять свет при фотосъемке, обучиться сценической речи.

Где узнать результаты?

Их опубликуют 8 июля (в День семьи, любви и верности) на официальном сайте конкурса «Городская мастерская семейного творчества» (tvoridoma.moscow). Все участники получат дипломы, а победители – подарки, сертификаты и книги. Лучшие в номинации «Литературное произведение» смогут издать свою книгу.