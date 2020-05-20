В Москве автоподставщики развели доктора ковид-центра

Со свободным временем у врача из Москвы Яны Кузнецовой, которая сейчас работает в одном из столичных ковид-центров, туго. После дежурных суток у постелей тяжело больных пациентов с коронавирусной инфекцией сил нет даже на разговор с родными. Но эту историю Яна все-таки решила рассказать: чтобы другие не попались в ту же ловушку.

Все произошло на московском третьем транспортном кольце (ТТК), когда уставшая медик возвращалась домой после работы. Яна стала жертвой классической автоподставы, известной под кодовым названием «дым из-под капота».

- Ехала я от больницы к дому. Голова квадратная, гипоксия хроническая: давление скачет. Какой-то мужик на «трёшке» сигналит и что-то орет из окна, показывая на мое колесо. Подъезжаю к обочине, вижу, что из под капота дым струится. Стою с тупым выражением лица. Устала так, что жить не хочется, а тут ещё это, - рассказала Яна. - В ту же секунду рядом паркуется услужливый юноша кавказской национальности и принимается меня «спасать». Он открывает капот, кричит, что сейчас будет пожар, что масло из какой-то трубки вытекает куда-то, и теперь будет что-то! Полная, короче, попа, простите за выражение. А дым реально столбом. Но брюнет «работает в автосервисе» и сейчас «попробует помочь».

Дальше чудо да и только! В машине брюнета оказалась якобы нужная запчасть. Ее Яне предложили купить за 9700 рублей.

- У меня не было сил и времени на эвакуатор, я не могла заниматься сервисом, поездками, ожиданием, я занята совсем другим. Мне поспать и опять на сутки надо. Короче, отдала деньги и ещё «спасибо» сказала. Он у меня тогда еще спросил, кем я работаю. Я ответила, что доктор в ковид-центре. Так он деньги забрал отошел в сторону и еще и заразной меня назвал, - вспоминает Яна.

Только доехав до дома, доктор поняла, что ее развели.

- Удивило, неужели я такая везучая? И в столь нужный момент «рояль» оказался в нужных «кустах»? Прогуглила по запросу «дым из-под капота, разводка». Ну так и есть, - рассказала доктор.

Писать заявление на автоподставщиков медик не будет: на это у нее просто времени нет. Что до автоподставы, на которую она попалась, то новой ее не назовешь.

- Этому дорожному обману уже больше 10 лет. И, как видите, до сих пор работает. Чаще всего мошенники выбирают в жертвы именно женщин, которые едут в машине в одиночку. Они останавливают машину, якобы из-за поломки. Сами в этот момент впрыскивают через щели масло под капот. Оно попадает на детали, которые нагреваются. Создаётся иллюзия кошмара: дым, вонь, - рассказал «КП» автоюрист Степан Горохов. - Автоледи верят в это шоу и платят. В этой истории сумма еще божеская. Известно, когда так чинили элитные авто и барышни на месте платили по 50-70 тысяч рублей.

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