«Она 7 лет собирала деньги на лечение рака»: В Подмосковье воспитательница детсада взяла в кредит 2 млн рублей и пропала

Казалось, был обычный день. Елена сказала домашним, что съездит по делам в Одинцово - туда из поселка Горки-10, где живут Пикули, можно добраться минут за 20, максимум 30. Женщина в сером демисезонном пальто села на остановке в автобус и с тех пор ее больше никто не видел. Это было 5 мая. Женщина к вечеру домой не вернулась. Муж, Юрий, много раз звонил супруге на телефон, но тот был выключен. Утром мужчина пошел писать заявление в полицию. Дома начал изучать спрятанные в шкафу бумаги и обнаружил подписанный женой кредитный договор на 2 миллиона 200 тысяч рублей, о котором никогда не слышал. По всему выходило, что Елена Пикуль, воспитательница местного детсада, ничего не говоря родным взяла крупный кредит и пропала.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ НАОБОРОТ?

Когда в России женщины сбегают с крупными суммами денег? Если брать самые громкие случаи, обычно в таких историях замешаны какие-нибудь роковые мужчины, коварные обольстители. Напоет какой-нибудь вот такой мачо доверчивой женщине, работающей кассиром в банке, про любовь. Та в один прекрасный момент снимает кассу в несколько миллионов и бежит с любимым куда подальше, в счастливую жизнь…

Вот и в Горках зашушукались, что Елена якобы взяла кредит под любовника и рванула с ним куда-нибудь на юга. Смущало, конечно, что сумма хоть и большая, но не гигантская. Ну на сколько ее хватит? Впрочем, на дом-то или квартиру где-нибудь в провинции может и хватить. Ну или на несколько месяцев кутежа. Впрочем, рассуждали соседи, много ты нарациональничаешь, когда у тебя любовь?

- О других мужчинах Лена никогда не говорила, - призналась мне одна из подруг Пикуль. - По ее разговорам, с Юрой у них все было более-менее нормально. Не жаловалась. Мог ли кто-то ей мозги запудрить? Не знаю, что сказать. Теоретически мог, конечно. Лена человек импульсивный. Такой, знаете, горящий. Уж если что-нибудь зажгется, то туши свет…

ПОД УГРОЗОЙ СМЕРТИ

Другая знакомая пропавшей женщины допускает, что с Еленой могло случиться что-то нехорошее. Мол, взяла деньги, передала какому-нибудь ухарю, а тот - концы в воду. Ну, вы понимаете.

- А вы знаете, что у Лены был рак? - ошарашила меня коллега Елены Пикуль по детскому саду.

Детсад №51 находится здесь же, в Горках-10. Красивое такое разноцветное здание, современное, с просторными учебными комнатами и игровыми. Его открыли в сентябре прошлого года. До этого педагоги, которых сюда набрали, друг друга и не знали. Но вскоре буквально все уже были в курсе, что Пикуль онкология. Рак груди.

- Лена сказала, что ей нужна срочная операция, иначе будет уже поздно и она умрет, и стала просить всех занять ей денег, - продолжает женщина. - Лично меня она просила занять ей 300 тысяч рублей. Но откуда у меня такие свободные деньжищи?

- А как она такую сумму отдавать собиралась?

- Говорила, что ей вот-вот должен прийти перевод из Израиля на 2 миллиона. Может быть кто-то и персонально занимал, но знаю точно, что в итоге на операцию скидывался коллектив. Не знаю, какая итоговая сумма получилась, но кто-то по тысяче сдавал, кто-то больше. Все же мы женщины, понимает, что это за ужас - рак груди.

Операцию, по словам моей собеседницы, провели в конце прошлого года. Елена Пикуль на какое-то время исчезала, а потом вернулась к работе.

В марте, как вы помните, детсады закрыли из-за эпидемии коронавируса. Педагоги сели по домам, но несколько раз в неделю проводили занятия с детьми. После первых майских праздников Елена Пикуль на связь с коллегами уже не вышла.

«ВСЕ ЗАРАНЕЕ ПРОСЧИТАЛА»

Елене Пикуль 47. У них с Юрием (мужчина трудится автослесарем) двое совместных детей. Сыну уже 22 года. На момент его рождения Елена и Юрий еще не были расписаны, потом и вовсе расстались. Но спустя несколько лет сошлись, расписались и даже венчались. В браке родилась дочь.

- Эта история с операцией по онкологии длится уже 7 лет, - рассказал Юрий Пикуль корреспонденту kp.ru. - Елена зачем-то рассказывала людям эту историю, занимала у них денег и не отдавала.

- Куда она девала эти деньги?

- В том-то и дело, что я не знаю. Даже не подозреваю. Никаких больших покупок у нее не было. Какие-то деликатесы она домой не тащила, дорогих вещей не покупала. (Это подтверждают и коллеги по детсаду: одевалась Елена более чем скромно, брендовых вещей никогда не имела, - Авт.). В семье мы этих денег не видели, одним словом. Я полагаю, Лена могла за счет новых долгов покрывать какие-то старые. Но подробностей я не знаю. Ничего не понимаю, если честно.

Тут нужно немного отмотать время назад. Кредит в 2,2 млн рублей Елене дали под 25% - якобы на ремонт квартиры. Хотя никакого ремонта в доме не было.

Юрий - муж ЕленыФото: Личный архив

- Самое страшное, что Лена заложила под этот кредит квартиру, которая должна была остаться нашим детям, - говорит Юрий.

- Стоп. Как же она могла заложить недвижимость без вашего согласия. Квартира в браке куплена?

- Да. Но в августе прошлого года Лена попросила меня выписать на ее имя генеральную доверенность.

- Зачем?!

Оказывается, Юрий серьезно увлекается всякими экстремальными штуками вроде прыжков с парашюта или сплавов по бурлящим горным рекам. Это, впрочем, и по его страничке в соцсетях видно.

- Она мне сказала: а вдруг с тобой что-нибудь случится? И предложила эту доверенность сделал. Я тогда подумал, что это, в принципе, логично. И все подписал. А теперь, когда начал копаться в бумагах жены, которые она от нас прятала, выяснил, что еще в августе наша квартира была заложена впервые. Потом жена, как теперь стало известно, перекредитовалась в другом банке и заложила наше жилье снова. Значит, все заранее просчитала.

А БЫЛ ЛИ РАК?

И все-таки остается главный вопрос: куда девались все эти гигантские суммы?!

- Так у Елены есть рак или нет?

- А я точно не знаю! - отвечает Юрий Пикуль. - Она часто жаловалась на то, что болеет. Звонила в какие-то клиники, каким-то врачам. И у меня просила денег тоже. Я ей говорю: Лена, онкологию лечат в государственных клиниках, звони обычным врачам, иди в больницу, пусть тебе сделают официальное обследование. Но она ни к кому не обращалась. Уже после исчезновения Лены я начал выяснять, кому она должна. Там вся телефонная книжка! Звонила общим знакомым, рассказывала какие-то нелепые истории, просила денег под меня, под детей. Где-то по 10-20 тысяч просила. Где-то по 100-150 тысяч.

- Так может она на каких-то шарлатанов деньги спускала и лечилась от несуществующих болезней?

- Не знаю. В последнее время у нее было слабое состояние. Случались обмороки. 1 мая мы вызвали Лене скорую, она жаловалась на боли в животе. Врачи приехали, расспрашивали, есть ли какие-либо хронические болезни. Об онкологии Лена ни слова не сказала. Но сейчас я думаю, что такое ее состояние было связано больше с нервами. Она влезла в гигантские долги, окончательно запуталась.

По словам Юрия, помимо кредитного договора на 2,2 млн в бумагах жены оказались еще несколько финансовых документов: брала микрокредиты, банковские карты - там еще больше 1 млн.

- Между тем в Горках болтают, что Елена могла с мужчиной сбежать…

- В версию про любовника я категорически не верю! - заявляет Юрий. - На самом деле жена сейчас прячется у подруги в одном из городов Подмосковья. После моего заявления полицейские засекли, что в таком-то городе Лена использовала свою карту в банкомате. Взяли видео с банкомата. Я опознал: да, это Лена и с ней подруга, которую я тоже знаю. Дал полицейским все телефоны. А они мне заявляют: разбирайтесь сами, езжай, забирай…

По словам Юрия, сейчас телефон Елены снова в сети, но на звонки она не отвечает.

- Почему она не может с вами, с детьми объясниться? Зачем скрывается?

- Видимо, потому что больше не может жить в Горках - она тут всем должна. И квартиры у нас больше, считайте, нет. В документах наше жилье оценили в 4,6 млн рублей. Занимала 2,2 под 25%. Отдавать нечем. Пытаюсь найти хоть какой-то способ выкрутиться из этой ситуации…