Сергей Собянин: «С 25 мая откроем МФЦ и пора уже возвращать плановую госпитализацию, иначе потом аукнется»

Число москвичей с коронавирусом продолжает снижаться. За сутки в столице выявлено 2699 новых случаев заражения. Эти цифры соответствуют данным за 20-е числа апреля, то есть снижение заболеваемости на лицо. Но по словам мэра Москвы Сергея Собянина, относиться к этим показателям нужно с осторожностью.

- Много это или мало? Исходя из этих цифр мы месяц назад принимали самые жесткие ограничения. А теперь, исходя из таких же цифр, вводим послабления. Но сами по себе эти цифры очень высокие. Наши китайские коллеги из-за 40 случаев объявили жесткий карантин в одной из провинций, - заметил Сергей Собянин, выступая в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отметил Собянин, каждый день госпитализируется около тысячи человек. Число коронавирусных больных в тяжелой и очень тяжелой формах не уменьшается — это в среднем 1700 человек, находящихся в реанимации.

- Апрельскую волну роста заболеваемости мы сегодня наблюдаем в виде тяжелых больных. Эти люди по 2-3 недели находятся в реанимации, что создает большую нагрузку на систему здравоохранения, мы видим, что в мае выросла смертность по сравнению с апрелем, - отметил Собянин и призвал не забывать об этом.

Сейчас в столице открыты большинство промышленных предприятий и строек, напомнил мэр.

- Трафик достиг 4,5 миллионов человек в сутки (не считая тех, кто ходит в магазины). Это половина от всех работающих в Москве в обычное время, - сказал Собянин.

При этом мэр похвалил москвичей за то, что они соблюдают правила ношения в транспорте и магазинах масок и перчаток.

- Мы добились, что 98% жителей города соблюдают правила в метро, 93% - в торговле, - сказал Собянин.

Тем не менее, около 300 промышленных и строительных предприятий были оштрафованы за несоблюдение эпидемиологических правил.

- Десятки были закрыты Роспотребнадзором за несоблюдение режима, - уточнил Собянин.

Как рассказал Собянин 25 мая, в понедельник, начнут работу МФЦ. Но правда не все, а там, где можно будет обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора.

- Делать это будем аккуратно, только по самым критичным услугам, и в тех МФЦ, которые могут позволить обеспечить нормальный режим работы по санитарным требованиям, - сказал Собянин. Мэр пояснил, что далеко не все услуги оказываются сейчас в электронном виде, и число людей, которые не могут их получить из-за коронавируса каждую неделю нарастает.

К привычной работе начнут возвращаться и больницы.

- Мы в ближайшее время будем планировать постепенный возврат к нормальной работе системы здравоохранения, тем более что количество коек, занятых под ковидных больных, сокращается практически в ежедневном режиме. Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, это рано или поздно все равно аукнется всем, и, в первую очередь, нашим гражданам, - заметил Собянин.

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