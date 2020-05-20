Больше мест, меньше шума: как реставрируют ветку Каланчевская – Курская МЖД

В столице продолжаются работы по модернизации участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская МЖД. Реконструкция проводилась даже условиях пандемии коронавируса. Власти города объясняют, что строительство метро и модернизация железнодорожной инфраструктуры критически важны для москвичей и жителей Подмосковья. Ход работ на платформе Каланчевская 20 мая осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

- Много уже сделано в этом направлении. Сделаны и запущены Московские центральные диаметры - первый и второй диаметры. Но вот эта стройка - она для развития инфраструктуры железнодорожной, для запуска новых диаметров, в том числе МЦД-4, для улучшения работы МЦД-2, является ключевой и, пожалуй, самой сложной и объемной, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения платформы Каланчевская.

Работы на участке Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская МЖД будут вестись в 2020, в 2021, в 2022 годах и закончится в начале 2023 года. Мэр города сказал, что по старым нормативам работа вообще велась бы до 2025 года. В настоящее время специалисты делают все, чтобы ускорить процесс расширения горловины между «Каланчевской» и Курским вокзалом.

- Это позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4. Мы планируем на «Каланчевской» создать первоклассный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут пересаживаться с одного диаметра на другой, и комфортно идти до площади трех вокзалов, - отметил Сергей Собянин.

Работы, по словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Тони, идут по плану.

Работы на участке Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская МЖД будут вестись в 2020, в 2021, в 2022 годах и закончится в начале 2023 года. Фото: mos.ru

- За четыре месяца выполнено 22% от планов 2020 года. Участок «Москва-Пассажирская-Курская» - «Москва-Каланчевская» является одним из самых сложных, так как движение поездов не останавливали. После реконструкции будет четыре пути, станет менее шумно – на 40%, - сказал Олег Тони.

Реконструкция путей позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому ходят поезда МЦД-2, а в перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4, который свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД. Поезда будут ходить с интервалом не 6, а 2,5 минуты. Количество пассажирских мест будет увеличено – с 706 тысяч до 1,8 млн в сутки.

Сама же станция Каланчевская будет фактически заново построена и станет крупным транспортным узлом, обеспечивающим пересадку пассажиров между МЦД-2 и МЦД-4 с возможностью пересадки в шаговой доступности на станцию метро «Комсомольская» и три вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский.