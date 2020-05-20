Маленький город Ковдор стремится к большой победе

Человек, удерживающий многотонный камень — не фотомонтаж. Собственно этот камень, стоящий на тонкой ножке на склоне сопки держится и без помощи человека вот уже тысячи лет, терзая умы ученых и, конечно, туристов своей загадочной установкой. Среди наиболее интересных версий о происхождении этого чуда есть и такая: необычный камень, расположенный в окрестностях Ковдора, служит маяком для НЛО, которые наблюдаются здесь время от времени. А Ковдор один из самых загадочных городов России. Не просто так его принято считать столицей Гипербореи.

Гиперборея, напомним, древнее развитое государство на Кольском полуострове, уничтоженное последним ледниковым периодом около 12 тысяч лет назад. Однако же останки этого государства в виде мощных каменных блоков строгой геометрической формы и даже каменных скульптур встречаются по всему полуострову. Особенно много разных и интересных артефактов в окрестностях самого Ковдора.

И эти чудеса притягивают в Ковдор множество туристов и ученых, даже из числа тех, которые сомневаются в рассказах о Гиперборее.

Два года назад экспедиция «Комсомольской правды» тоже побывала в этих местах и подивилась не только гиперборейским артефактам, но и красотам здешней природы. Воспоминания и фотографии, которые мы привезли из той экспедиции, поистине бесценны.

Потому нас, журналистов «КП», особенно порадовало известие о том, что бренд «Ковдор — столица Гипербореи» признан одним из кандидатов на победу в международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд»-2020. А проводит этот конкурс «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ». Еще в феврале ковдорский муниципалитет подал видео-заявку на конкурс. И вот наш Ковдор успешно прошел уже 3 конкурсных этапа. И мы, конечно, желаем ему яркой победы!