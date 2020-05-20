Стипендии для женщин с маленькими детьми в Москве в 2020 году: как получить и кому положены

Во время заседания президиума правительства столицы Сергей Собянин утвердил размер стипендии для женщин с маленькими детьми, проходящих бесплатное переобучение. Она составит более 12 130 рублей в месяц. Соответствующее постановление уже подписано.

- Размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 рублей в месяц. Речь идет о действующей с 2013 года программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. За годы реализации участницами этой программы стали порядка 10 000 женщин, - сообщили в мэрии Москвы.

Начиная с 10 марта 2020 года пройти бесплатное профессиональное переобучение или получить дополнительное образование по этой программе могут неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до 7 лет. Раньше в этой программе принимали участие только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

- С начала 2020 года участницами программы бесплатного переобучения стали свыше 1 200 мам. Ожидается, что до конца года переобучение пройдут 4 500 мам, - сказали в мэрии Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как получить и кому положены стипендии:

- могут участвовать женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся воспитанием детей в возрасте до 7 лет,

- женщины должны иметь гражданство России,

- иметь постоянное местожительство или постоянную регистрацию в Москве, либо работать на территории Москвы.

Как проходит обучение:

- организацией занимается учебный центр «Профессионал», специализированный центр занятости "Моя карьера" и еще 20 учебных заведений,

- обучения длится от 14 дней до двух месяцев (есть и более продолжительные курсы),

- в период действия режима самоизоляции обучение проходит в онлайн-режиме: вебинары, мастер-классы, групповое онлайн-обучение,

- обучение ведут педагоги из Российского экономического университета им Г.В. Плеханова, Государственного университета управления, НИУ «Высшая школа экономики» и другие (всего 12 вузов),

- популярностью пользуются курсы по информационным технологиям и коммуникациям, маркетингу, по продвижению в социальных сетях, веб-дизайну и разработке сайтов.