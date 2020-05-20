2020-05-20T18:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

«Отстаньте от меня все»: в Москве стилист с коронавиросом неделю принимала клиенток на дому

Когда вскрылась правда, парикмахер удалила все свои аккаунты в соцсетях
Анастасия ВАРДАНЯН
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О положительном результате Ирина отлично знала, но продолжала работать с клиентами.О положительном результате Ирина отлично знала, но продолжала работать с клиентами.
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На чистую воду стилиста Ирину С., которая неделю назад получила положительный тест на коронавирус, вывели клиентки. Одной из них парикмахер и визажист в одном флаконе проболталась о диагнозе. Москвичка, что неудивительно, сразу сообщила куда следует. Сейчас нарушительницу карантина опрашивают следователи.

- Тест на коронавирус она сдала в коммерческом центре. О положительном результате отлично знала и подписала документы о полной самоизоляции, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

По словам клиенток, которых стилист принимала в своей квартире, симптомов болезни у мастера не было. Впрочем, это никакого значения не имеет. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает круг лиц, с которыми за время болезни контактировала стилист.

Сама Ирина после того, как ее разоблачили, удалила свои аккаунты в социальных сетях.

Сама Ирина, судя по ее странице на сайте Профи.ру, уже более пяти лет наводит красоту москвичкам. До введения в Москве режима самоизоляции она сама выезжала к клиенткам. А с марта начала принимать их у себя на дому. Сейчас Ирина С. не очень-то дружелюбна. Мы дозвонились до нее, чтобы попробовать записаться на укладку.

После того, как Ирину разоблачили, она удалила свои аккаунты в социальных сетях.

После того, как Ирину разоблачили, она удалила свои аккаунты в социальных сетях.

- Вы мне все надоели. Отстаньте от меня все, - прокричала она в трубку.

Вы все, это, видимо, журналисты, которые пишут правду о ее диагнозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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