2020-05-20T23:57:46+03:00
Происшествия

В Москве разбился «Мерседес» за 14 миллионов рублей

AMG GTR coupe считается одной из самых дорогих моделей иномарки этого бренда [видео]
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
О пострадавших на данный момент не сообщается. Фото: скин видеоО пострадавших на данный момент не сообщается. Фото: скин видео
Изменить размер текста:

В Москве в районе Северное Тушино на улице Героев Панфиловцев произошла серьезная авария. Участниками ДТП стали Мерседес AMG, такси и еще несколько автомобилей.

У иномарки сильно "помят" бампер. Фото: скрин видео

У иномарки сильно "помят" бампер. Фото: скрин видео

Как сообщил kp.ru информированный источник, водитель, находившийся за рулем самой дорогой модели "мерса" AMG GTR, которая составляет около 14 миллионов рублей, на большой скорости вылетел на встречную полосу движения, где и протаранил легковушку. В результате сильного удара при столкновении с "авто с шашечками" автомобилист зацепил некоторые припаркованные вдоль дороги машины.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Фото: скрин видео

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Фото: скрин видео

О пострадавших на данный момент не сообщается.

На кадрах видео можно увидеть серьезные повреждения передней части автомобилей - выбиты фары и серьезно помят бампер.

Дорогую иномарку с дороги забирает эвакуатор. Фото: скрин видео

Дорогую иномарку с дороги забирает эвакуатор. Фото: скрин видео

На данный момент на место аварии прибыли сотрудники ДПС, работает эвакуатор. Все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В Москве элитный Mercedes AMG GTR протаранил припаркованные машины..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные