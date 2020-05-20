В Москве разбился «Мерседес» за 14 миллионов рублей

В Москве в районе Северное Тушино на улице Героев Панфиловцев произошла серьезная авария. Участниками ДТП стали Мерседес AMG, такси и еще несколько автомобилей.

У иномарки сильно "помят" бампер. Фото: скрин видео

Как сообщил kp.ru информированный источник, водитель, находившийся за рулем самой дорогой модели "мерса" AMG GTR, которая составляет около 14 миллионов рублей, на большой скорости вылетел на встречную полосу движения, где и протаранил легковушку. В результате сильного удара при столкновении с "авто с шашечками" автомобилист зацепил некоторые припаркованные вдоль дороги машины.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Фото: скрин видео

О пострадавших на данный момент не сообщается.

На кадрах видео можно увидеть серьезные повреждения передней части автомобилей - выбиты фары и серьезно помят бампер.

Дорогую иномарку с дороги забирает эвакуатор. Фото: скрин видео

На данный момент на место аварии прибыли сотрудники ДПС, работает эвакуатор. Все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.