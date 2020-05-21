В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в столичных больницах зафиксировали 68 летальных исхода среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся от COVID-2019 на территории Москвы с начала эпидемии достигло 1794.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, - сообщают представители Оперативного штаба Москвы по коронавирусу. - Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом».

Напомним, за минувшие сутки в Москве количество выздоровевших впервые за все время превысило число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом. 5440 против 2699.

- Много это или мало? Исходя из этих цифр мы месяц назад принимали самые жесткие ограничения, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - А теперь, исходя из таких же цифр, вводим послабления. Но сами по себе эти цифры очень высокие. Наши китайские коллеги из-за 40 случаев объявили жесткий карантин в одной из провинций.

На нынешний день в Москве коронавирус выявили у более чем 152 тысяч человек.