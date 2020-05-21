В Москве спасатели разрезали на куски, влетевший в дерево «Лексус»

В одиннадцатом часу дня четверга, 21 мая, на улице Вавилова, недалеко от метро Академическая, легковой «Лексус» на бешеной скорости протаранил дерево. Обезумевшая иномарка сначала пробила автобусную остановку, потом вылетела на встречную полосу и буквально впечаталась в дерево. Удар был такой силы, что переднюю часть авто смяло гармошкой. Находившихся внутри людей спасли современные подушки безопасности и пристегнутые ремни.

- В салоне оказались заблокированы два человека. Свидетели происшествия сообщили в Службу экстренного вызова 112, и операторы немедленно направили к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения и бригаду скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Спасатели вынимают из искореженного автомобиля пострадавшего. Фото: Департамента ГОЧС и ПБ Москвы

Чтобы вытащить водителя и пассажира, дорогую иномарку пришлось буквально распились на куски. Во время работ рядом со спасателями дежурили медики. С места ДТП пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости. Сейчас точные причины устанавливают сотрудники ГИБДД.

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