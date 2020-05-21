Москвичка чуть не сгорела, упав в обморок на газовую плиту во время приготовления ужина

Все случилось вечером 20 мая в одной из квартир на проспекте Вернадского. 80-летняя Тамара В.* как обычно решила приготовить себе ужин. В какой-то момент пенсионерке стало плохо: закружилась голова и потемнело в глазах. Тамара упала в обморок прямо на включенную газовую плиту, где только что готовила себе еду. Огонь моментально вспыхнул на одежде пенсионерки. К счастью, дома находилась ее 58-летняя дочь Светлана*, которая прибежала на помощь матери.

«Нарядом скорой помощи в НИИ Склифосовского была доставлена 80-летняя москвичка Тамара В.* Женщина поступила со множественными ожогами лица и шеи 1,2 и 3 степеней. В настоящее время здоровьем пенсионерки занимаются врачи, женщина госпитализирована и проходит лечение», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Полиция проводит проверку по факту серьезных ожогов, полученных пожилой женщиной дома. Оперативникам предстоит установить все детали инцидента.