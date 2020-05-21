Маски и перчатки, чтобы не заболеть

Коронавирус пока не сдаётся. Но страны по всему миру продолжают борьбу и уже начинают возвращение к нормальной жизни. В Москве не произошло гуманитарной катастрофы, как в некоторых европейских и американских городах, однако все ещё сохраняется риск ухудшения ситуации. Чтобы этого не случилось, важно строго соблюдать действующие правила. Социальная дистанция, маски и перчатки, самоизоляция, пропуска - все это реально помогает москвичам справиться с опасной инфекцией, не заболеть, спасти жизни.

«Надо понимать, что эту проблему так быстро не решить, нам еще долго предстоит жить в действующих сейчас ограничениях», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ

В столице ключевым шагом к возвращению к обычной жизни стало обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Такой же масочный режим уже помог сдержать коронавирусную инфекцию в мире. Например, в начале апреля американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали всех американцев независимо от диагноза или его отсутствия носить тканевые самодельные маски в аптеках, магазинах и других общественных местах, где может быть сложно сохранять дистанцию. В CDC считают, что это поможет снизить распространение COVID-19 бессимптомными носителями инфекции.

Коллег поддерживают и специалисты из Германии.

«Безусловно, есть данные о том, что маски сдерживают передачу заболеваний дыхательных путей, - говорит Кристиан Дростен, профессор, руководитель отделения вирусологии берлинской университетской клиники Charite. - По поводу пребывания на улице можно высказать два соображения. Одно из них - самозащита. Я ношу маску, чтобы не заболеть. Другое - защита окружающих. Я болен (или возможно, болен), ношу маску, чтобы кто-то другой не заболел, чтобы вирус дальше не передавался».

Российские медики также отмечают, что всем нужно соблюдать объявленные сегодня правила. Иначе не только не вернёмся к нормальной жизни, но, что ещё хуже, откатимся назад и придётся терпеть неудобства дольше.

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии, - отмечает Владимир Чуланов, профессор, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. - Пока регистрируются новые случаи заболевания опасность распространения инфекции сохраняется и при несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой».

НЕ ТАК СТРАШЕН ШТРАФ

Москвичи постепенно вновь выходят на работу, чаще ездят в общественном транспорте и бывают на улице. Врачи напоминают, что если не соблюдать ограничения, то в опасности окажется жизнь других людей.

«Маски нужно обязательно надевать в транспорте, в подъездах - везде, где закрытые помещения, - говорит Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог. - На улице - на общественных остановках и в других местах, где возможно оседание вируса из-за скопления людей..».

Кстати, масок и перчаток в Москве хватает. Многие столичные предприятия расширили производство масок и защитных костюмов. На всех станциях метро без исключения продаются комплекты масок и перчаток. С этим дефицита в Москве точно нет. Это доказывает и статистика прохода пассажиров в метро. К примеру, к вечеру среды, 20 мая, на станциях подземки находилось 98% людей в масках за день и 91% - в перчатках. И дело, наверняка, не столько в штрафах, которые выписывают нарушителям. Напомним, сумма составляет от 4 до 5 тысяч рублей, и это гораздо ниже, чем в мире. Для сравнения: в Германии - до 5 тысяч евро (примерно 400 тыс. руб.), а в Марокко - тюремное заключение до трех месяцев. Москвичи ответственно относятся к действующим ограничениям. Благодаря этому Москва избежала наиболее негативного сценария с коронавирусом.

НА ЗАМЕТКУ

Носим правильно

- маска плотно сидит и не остается щелей между лицом и краями маски, рот и нос полностью закрыты;

- нельзя трогать маску, когда вы ее носите;

- грязную и влажную маску нужно поменять на новую;

- снимать маску нужно с помощью резинки (или другого крепления), а не трогать переднюю часть;

- одноразовую медицинскую маску нельзя надевать несколько раз;

- выбрасываем маску в мусор после каждого использования, а не складываем в карман.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).