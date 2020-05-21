В Москве с 25 мая может возобновить работу каршеринг

Москва постепенно ослабляет ограничительные меры. Уже с 25 мая может возобновить работу каршеринг. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Пока не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции, - сообщил Сергей Собянин.

Подобный режим работы все же с ограничениями, и не может являться каршерингом в полном смысле слова. Но так будет до тех пор, пока обстановка с коронавирусом в Москве не наладится окончательно.

- Сейчас краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан, - отметил мэр города.

В Указе мэра значится, что услуги каршеринга на срок не менее чем на 5 календарных дней возможны при соблюдении следующих условий:

- обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы;

- предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

- передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля (внутренних частей автомобиля и внешних).