Въезд в столицу с 27 мая возможен только по московским цифровым пропускам

Москва дождалась первого этапа смягчения ограничений. Введенный пропускной режим серьезно ограничил возможности перемещения по городу. Миллионы москвичей не смогли жить привычной жизнью. Но, по словам мэра города Сергея Собянина, Москве удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии.

- Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

В таких условиях стало возможно открытие предприятий экономики, промышленности и строительства. Уже с 25 мая начнут работать МФЦ и каршеринг, а с 27 мая будут действительны только московские цифровые пропуска.

- В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня, - сообщил мэр города.

Что это означает? С 27 мая граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан со служебными удостоверениями, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск (буквенно-числовой код) – на сайте nedoma.mos.ru.

Если проживаешь в других областях (Калужская, Тульская, Тверская и другие), а нужно в Москву? Для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, также нужно оформлять цифровой пропуск – на сайте nedoma.mos.ru.

- Требования не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет. Передвижение по территории города Москвы без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, - значится в указе мэра Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/779790" frameborder="0"></iframe> МЧС провело полную дезинфекцию Киевского вокзала в Москве.

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