МФЦ открывают двери

Что и говорить, эпидемия коронавируса буквально парализовала некоторые сферы нашей привычной, казалось бы, жизни. В первую очередь, чтобы не допустить распространения инфекции, пришлось закрыть общественные места. В их числе оказались не только кафе, рестораны, стадионы или торговые центры, но и МФЦ. Те самые многофункциональные центры, службы «одного окна», где любой гражданин мог получить сразу несколько госуслуг - встать на учет, оформить справки, выписки и многое другое. Да, сегодня многие услуги доступны в интернете. Но не все. Поэтому многие жители Подмосковья, в том числе предприниматели, ждут не дождутся, когда многофункциональные центры откроются для посетителей.

Но, слава богу, Московская область уже может потихоньку снимать некоторые ограничения. Среди объектов, которые возвращаются к работе, и МФЦ. На следующей неделе они начнут прием юридических лиц. А уже позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, услугами центров смогут воспользоваться все граждане.

В ТРИ ЭТАПА

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вчера проверил, как готовы центры «одного окна» к приему первых после жесткого режима повышенной готовности посетителей - он приехал в МФЦ на улице Ленина в Истре. Пока здесь будут работать 8 из 12 окон. На каждого клиента (с учетом времени на проветривание помещений и дезинфекцию) закладывают 40 минут.

- Мы потихоньку, очень аккуратно, консультируясь с главным санитарным врачом, открываем экономику, - напомнил губернатор. - Вы знаете, что заработали промышленные предприятия, стройка уже по новым стандартам - на каждом таком объекте есть стюард, который следит, чтобы все сотрудники соблюдали правила санитарной безопасности.

Андрей Воробьёв отметил, что на услуги МФЦ у жителей области всегда огромный запрос. Некоторые из них невозможно получить в интернете.

- В Московской области предоставляется около 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Порядка 50 услуг можно получить исключительно в бумажном виде, в основном это касается выдачи различных справок. Сейчас федеральное правительство делает так, чтобы всё перевести в онлайн-режим, но за рядом услуг людям по-прежнему необходимо приходить в МФЦ. Поэтому мы будем открывать центры, пока только для юридических лиц (см. «Конкретно»). Физические лица в ближайшие недели будут так же обслуживаться через интернет, но на втором этапе запуска МФЦ смогут посещать их очно, по предварительной записи.

Специалисты планируют, что каждый из двух первых этапов растянется на срок от 2 до 3 недель. А третий начнется уже после полного снятия в регионе ограничений. То есть МФЦ заработают как раньше - без предварительной записи и по всему списку услуг.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По новым правилам посетителям на входе будут измерять температуру, проверят наличие масок и перчаток. Средства индивидуальной защиты будут использовать и операторы.

- Если этот офис МФЦ в Истре обычно принимал до 600 - 800 человек в день, то с понедельника максимум 100 человек могут посетить его в новых стандартах, - отметил Андрей Воробьёв.

Во время осмотра МФЦ губернатор интересовался прежде всего безопасностью операторов, которые будут работать с клиентами. Теперь, кстати, в многофункциональных центрах установлены перегородки, которые исключают «воздушный» контакт. В помещениях дважды в день должны осуществляться влажная уборка и дезинфекция. Необходимо делать регулярное проветривание.

Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Иван Кулаков отметил, что на входе в МФЦ будут емкости с санитайзерами и маски. И то и другое бесплатно.

- В случае необходимости мы людей обеспечим средствами защиты, - сказал Кулаков. - Но когда человек записывается в МФЦ по телефону, мы его предупреждаем, чтобы он позаботился заранее о маске и перчатках.

- Перечень доступных на данный момент услуг будет размещен на сайте uslugi.mosreg.ru, - рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар. - Также у нас есть горячая линия 8-800-550-50-30, по которой будет осуществляться предварительная запись в МФЦ на конкретное время. Важно отметить: если заявитель запишется на определенное время и не придет, его запись на этот день будет аннулирована. Нужно будет записываться повторно. Это сделано, чтобы перед зданием МФЦ не скапливалась очередь из опоздавших.

КСТАТИ

Как записаться

1. Для этого нужно позвонить по телефону 8-800-550-50-30.

2. У вас уточнят личные данные и проверят по спискам граждан с подтвержденным коронавирусом.

3. Расписание составляют по временным отрезкам (слотам) - оно будет расписано на каждые 40 минут.

4. Оператор проконсультирует вас по списку услуг, доступных в МФЦ на данный момент.

5. Проинформирует о мерах санитарной защиты - посещать МФЦ можно только в маске и перчатках.

ВАЖНО

На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для медицинских работников

Новый сервис по предоставлению медицинским работникам информации о полагающихся им выплатах стимулирующего характера за оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, а также лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией выведен на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru/covid-payment.

Сервис позволяет:

• Узнать подробную информацию о стимулирующих выплатах (президентской, федеральной, региональной). uslugi.mosreg.ru/payments-info.

• Рассчитать размер надбавок, используя онлайн-калькулятор (с учетом условий трудового договора, количества плановых и фактических смен). uslugi.mosreg.ru/covid-pay.

• Получить онлайн-выписку по назначенным выплатам. uslugi.mosreg.ru/services/21277.

Для получения онлайн-выписки заявитель должен иметь учетную запись ЕСИА.

Для получения учетной записи ЕСИА необходимо перейти на федеральный портал госуслуг по ссылке esia.gosuslugi.ru и пройти регистрацию.

Детальная информация о регистрации в ЕСИА размещена на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru