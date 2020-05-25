С 25 мая 2020 года открываются МФЦ в Москве: где и какие заведения начнут работать

В столице с 25 мая открываются столичные МФЦ, потому что не все услуги можно получить в электронном виде. На первом этапе послабления ограничительных мер возобновят работу только 88 центров «Мои документы» из 130.

- Получить услуги, в их числе и по ранее поданным заявлениям, можно будет только по предварительной записи через сайт mos.ru, - об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи и жители города смогут получить 144 услуги в центрах «Мои документы и еще шесть в отделениях МВД. Остальные 84 услуги будут доступным, как и ранее, в электронном виде.

- Ежедневно в центрах «Мои документы» будут обслуживать около 30 тысяч заявителей, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Будет ли безопасно?

В центрах «мои документы» на выдачу документов отведут 15 минут, на прием и оформление документов – 45 минут. Помещения будут дезинфицировать чаще. В окнах приема будут установлены стекла-экраны, нанесена разметка социальной дистанции.

- Все сотрудники центров «Мои документы» сдадут тест на коронавирус, - сказали в оперативном штабе.

Какие услуги можно получить по предварительной записи:

- назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком,

- назначение пособия по беременности и родам,

- выдача справки о праве на льготы участнику обороны Москвы,

- оформление и выдача справки для предоставления льгот по земельному налогу,

- возмещение расходов на проезд

- полный список услуг здесь (https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/mfc0520.pdf)

Адреса офисов «Мои документы», которые откроются:

- улица Бахрушина, 13,

- улица Одесская, 21,

- улица Куликовская, 6,

- улица Горчакова, 11,

- улица Центральная, 8б,

- улица Бажова, 6,

- Открытое шоссе, 8,

- полный список адресов здесь.

Время работы центров «Мои документы»:

- районные с 8.00 до 20.00,

- флагманские – с 10.00 до 22.00.

Напомним, что 12 мая были сняты ограничения по работе промышленности, строительства и предприятий, которые работают в этих отраслях. С 25 мая может возобновить работу каршеринг. Дальнейшие снятия ограничительных мер будут приниматься, когда будет наблюдаться снижение количества заболевших коронавирусом.