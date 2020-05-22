2020-05-22T22:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы ужесточаем масочный режим»: Губернатор Подмосковья ввел штрафы для людей без масок в общественных местах

Власти Московской области опубликовали список мест, где нельзя появляться без средств индивидуальной защиты
Семен ЕЛЕНИН
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В Подмосковье ужесточается "масочный режим".В Подмосковье ужесточается "масочный режим".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вслед за отменой цифровых пропусков (это произойдет уже завтра, 23 мая) власти Московской области ужесточили соблюдение масочного режима. Напомним, в Подмосковье с 1 мая жителям было рекомендовано не появляться в общественных местах без масок. С 12 мая это стало обязательным. Однако губернатор Андрей воробьёв сказал, что первое время нарушителей штрафовать не будут - ограничатся профилактической беседой, но в магазины или общественный транспорт не пустят. Теперь же за появление без маски могут наказать на 4 тысячи рублей. (Эта сумма была прописана в региональном КоАП в самом начале эпидемии).

- Мы ужесточаем масочный режим, - заявил Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». - Мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски… Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено.

В постановлении, которое подписал губернатор, определен список мест, где нельзя появляться без масок:

- магазины,

- аптеки,

- общественный транспорт, включая такси,

- железнодорожный транспорт,

- железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы,

- пешеходные настилы, мосты,

- тоннели,

- все предприятия, продолжающих свою работу,

- места общего пользования многоквартирных домов,

- медицинские организации.

Помимо этого, рекомендуется:

- надевать маску вообще всегда при выходе из дома,

- надевать перчатки при каждом выходе на улицу и в местах общего пользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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