Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 23 мая 2020: инфицированы 3190 человек

Свежие данные о количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в субботу, 23 мая 2020 года, сообщили в оперативном штабе. За сутки COVID-19 диагностировали у 3190 москвичей. Это на 202 случая больше, чем днем ранее. При этом, если посмотреть на график, то видно, что число выздоровевших за сутки превышает количество заболевших.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47413, - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По данным оперативного штаба, почти у половины новых заразившихся болезнь протекает без симптомов. Коронавирус продолжает бить по молодым: 40% заболевших младше 45 лет.

Напомним, в Москве продолжает действовать режим самоизоляции и цифровых пропусков для передвижения по городу. Также в силе перчаточно-масочный режим. Нарушителей особенно активно отслеживают в общественном транспорте. Но послабления все-таки есть. Так, с 25 мая в столице снова начнет работать каршеринг. Правда, пока машины в аренду можно брать минимум на пять суток.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780737" frameborder="0"></iframe> По всей России прошла акция в поддержку тех, кто борется с коронавирусом.На кадрах, снятых в среду, яркие прожекторы освещают небо Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Ялты и Екатеринбурга

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