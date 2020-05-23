Где в Москве больше жителей с иммунитетом к коронавирусу: опубликована карта

Со дня старта выборочного тестирования москвичей на иммунитет к коронавирусу прошло уже две недели. За это время тест на антитела сдали более 50 тысяч жителей столицы. По данным оперативного штаба, у 12,5% обследованных выявлен иммунитет к COVID-19. Это значит, что как минимум в течение ближайшего года болезнь им не страшна.

Эксперты сравнили число пациентов с антителами по округам Москвы и составили карту.

- Наиболее высокий показатель по Москве зафиксирован в северо-восточном округе (СВАО), у 13,6% жителей обнаружены антитела к коронавирусу, - сообщили «Комсомолке» в оперштабе.

На втором месте — юго-восточный округ 13,2%. На третьем, расположенный аккурат между СВАО и ЮВАО – восточный округ (13,1). Такая близость на карте не совпадение, а закономерность. Именно в этих районах Москвы, с начала эпидемии вирус наиболее активно циркулировал, что и привело к появлению иммунитета у жителей.

Вы можете найти свой район на карте и оценить результаты. Напомним, исследование на антитела к коронавирусу абсолютно бесплатно проводят в 30 поликлиниках Москвы. Вместе с кровью на антитела берут и мазки на коронавирусную инфекцию. Результаты теперь можно отслеживать в вашей электронной карте пациента на сайте mos.ru.

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