Погода в Москве 24 – 29 мая: После аномальных холодов потеплеет до +25

Холодно, мокро, промозгло, ветрено... Май в Москве больше похож на октябрь. И это не метаформа, температура на этой неделе на 6 – 7 градусов ниже климатической нормы. Такая бывает как раз в середине осени. Или в первых числах мая. Так что весна в 2020 году опаздывает на три недели, констатируют в Московском метеобюро. Хорошо хоть со снегом, которым пугали синоптики, только испугом и обошлось.

При этом за три дня – с 20 до 22 мая – на Москву вылилась половина всей месячной майской нормы дождей. Точнее, от 40 до 60%, в зависимости от района. Больше всего воды досталось северо-востоку и юго-западу столицы, а самыми сухими в эти мокрые дни были северо-западные районы.

За неделю до конца мая норма по осадкам в Москве уже перевыполнена. Но дожди на этом не закончатся!

- Осадки до конца мая еще будут, - поделился с “КП” прогнозом начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. - Такие дожди, как на этой неделе, большая редкость для мая, подобное случается раз в 25 – 30 лет. Но в них есть плюс, особенно после сухого апреля, а также накануне лета – пожароопасного сезона. Запас влаги гарантирует, что до середины июня, а может и до третьей декады, ситуация с пожарами в Московской области будет спокойной. И не только в Московской, но и в соседних – Тверской, Владимирской.

Это, конечно, радует, но тепла все-таки хочется. Да и пора бы уже, лето через неделю.

- Во второй половине следующей недели ощутимо потеплеет, погода будет соответствовать майским климатическим нормам, - радует Юрий Варакин.

Подробный прогноз погоды в Москве 24 – 29 мая от Гидрометцентра России:

В воскресенье, 24 мая, днем лишь чуть-чуть теплее, чем накануне, +10...+12 градусов. Небо по-прежнему серое и небольшие дожди.

В понедельник, 25 мая, под утро на грани заморозков, +1...+6 градусов. Днем +15...+17. В облаках появятся просветы, местами пройдут дожди.

Во вторник, 26 мая, ночью +3...+8, днем +15...+17. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь.

В среду, 27 мая, ночью +5...+10, днем +11...+16. И опять пасмурно и сыро.

В четверг, 28 мая, погода останется облачной, пройдут дожди. Но заметно потеплеет, днем уже до +21.

В пятницу, 29 мая, ночью 7...+12, днем совсем уже летние +25 градусов. Облачно, с прояснениями, небольшой дождь.