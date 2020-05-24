Новые случаи заражения коронавирусом в Подмосковье 24 мая 2020: 862 человека заразились

Оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом информирует - за последние сутки, 24 мая 2020 года, в Подмосковье выявлено 862 новых случая COVID-19. Это на 16 человек больше, чем за предыдущий период.

- И теперь общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 33515, - добавили в штабе. - Скончалось за весь период пандемии 329 заболевших. Выздоровели и выписались - 5520 человек.

Очагами инфекции по-прежнему остаются крупные муниципалитеты. Такие как Подольск, Королев, Красногорск, Мытищи и другие.

С 22 мая в области отменили пропускной режим - передвигаться по улицам можно свободно. Однако для поездки в столицу электронный документ необходим. Оформить его можно на сайте Правительства Москвы - mos.ru.

Рекомендации по ношению защитных масок и перчаток также остаются актуальными. Хотя и штрафовать за их отсутствие не будут. В некоторых магазинах на входе висят объявления, что без средств индивидуальной защиты продукты не отпускаются.

Также напомним, что после продолжительного перерыва в области заработали 2 тысячи предприятий. У каждого работника на производстве измеряют температуру, следят за соблюдением дистанции. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, следующий этап послаблений - это открытие кафе, химчисток, ателье и парикмахерских.