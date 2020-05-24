В Подмосковье планируют открыть кафе, химчистки, ателье и парикмахерские

В Московской области с отменой пропускной системы заработало около 2 тысяч предприятий, чья деятельность была временно приостановлена из-за пандемии. Однако это не означает, что все остальные меры предосторожности отменят. На работу можно ходить только в масках и перчатках. На производстве обязательно соблюдать дистанцию. Не собираться группами.

- Пока первую неделю все идет хорошо, - сообщил телеканалу «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Мы измеряем температуру работникам. Тщательно проверяем пункты приемы пищи на предмет чистоты и соблюдения санитарных норм. Но, увы, со временем бдительность часто падает. И наша задача заключается в том, чтобы все эти стандарты строго соблюдались и в последующие периоды. Чтобы не возникало очагов инфекции.

Также губернатор добавил, что следующий этап послаблений - это открытие кафе, химчисток, ресторанов, ателье и парикмахерских. Однако точных сроков пока не назвали. Они зависят от статистики, которую каждый день публикует Оперативный штаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом (за последние сутки 862 заболевших и 5520 выздоровевших). Кроме этого, послабления, безусловно, зависят и от поведения самих жителей.

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