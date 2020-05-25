Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 25 мая 2020: диагноз подтвердился у 2560 человек

Количество заболевших коронавирусом в Москве с каждым днем становится меньше. По данным на 25 мая 2020 года, выявили 2560 новых случаев заражения. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8946 в 83 регионах.

- Число заболевших в Москве 2560, в Московской области – 831 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В столице растет количество вылечившихся от коронавируса. За последние сутки выздоровело еще 3746 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586, - сказала Анастасия Ракова.

После выздоровления человеку делают еще один тест на коронавирус, если он отрицательный, то пациент может покинуть лечебное учреждение. При этом все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

- Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Работает ежедневно с 9.00 до 19.00, - говорят в Департаменте здравоохранения Москвы.

Стать донором плазмы могут не все. Человеку должно быть от 18 до 55 лет, он переболел коронавирусной инфекцией, при этом не имеет хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Напомним, иммунитет к COVID 2019 уже формируется у 12,5% москвичей, что позволяет начать мероприятия по смягчению ограничительных мер. Например, в Мадриде стали снимать ограничения, когда иммунитет был выявлен у 14% горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780663" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье отменяют цифровые пропуска.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Подмосковье планируют открыть кафе, химчистки, ателье и парикмахерские

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев (подробности)