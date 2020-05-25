В Черноголовке сняли на видео вандала, который ногами топтал звезду на братской могиле

Видео, на котором молодой мужчина творит немыслимое на братской могиле в Черноголовке Московской области, сняли очевидцы. В полицию почему-то не пошли, но опубликовали кадры в социальных сетях. На них мужчина в капюшоне крушит мемориал.

Сначала он ногой сбивает красную звезду, а потом топчет цветы, которые жители принесли в память о погибших войнах. Кадры возмутили не только местных жителей, но и полицию.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Пока личность мужчины не установлена, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе.

Помочь полиции найти отморозка могут жители. Если вы знаете этого мужчину с видео, позвоните в полицию. Похожий случай не так давно произошел в подмосковном Подольске. Житель Украины потушил вечный огонь. Его поймали очевидцы и доставили в отдел полиции. Уже очень скоро дело направят в суд.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины, изображенного на видео. Проводится комплекс проверочных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.