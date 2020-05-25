Этапы выхода из самоизоляции в Москве в 2020 году: когда откроют кафе и парки

В Москве цифры о приросте заболевших коронавирусом становятся ниже с каждым днем. Мэр города Сергей Собянин говорит (с осторожностью), что обстановка стабилизируется.

- На начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы, - говорит Сергей Собянин.

Снижение роста количества заболевших позволило принять первый этап смягчения ограничений: были возобновлены стройки и работа промышленных предприятий, с 25 мая открылись МФЦ и начал работать каршеринг. Но возвращать работников в офисы, открывать парки и салоны красоты пока очень рано. Какие этапы выхода из самоизоляции предстоит пройти москвичам?

- Предполагается поэтапное (три этапа) возобновления деятельности предприятий и организаций. Решение о снятии ограничений принимают высшие должностные лица на основании предположений, предписанных главным санитарным врачом РФ, - рассказали «КП» в Роспотребнадзоре.

Этапы выхода из самоизоляции в Москве в 2020 году

1 этап. Возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями:

- сферы услуг,

- торговли непродовольственными товарами.

Вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 квадратных метров площади торгового зала), при этом о

Скамейки сквера возле Большого театра в дни пандемии коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ

дновременно в зале могут находиться не более 1 человека на 4 квадратных метрах).

Становятся возможными также:

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Условие: два человека, расстояние между ними не менее 5 метров,

- прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

2 этап. Возобновляется работа:

- предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 квадратных метров площади торгового зала, а также иные форматы торговли (также уличные),

- отдельные образовательные организации.

3 этап. Возобновляется работа:

- предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта,

- предприятий общественного питания. Условие: расстановка перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра),

- всех образовательных учреждений,

- гостиниц,

- мест отдыха населения (парков, скверов). Условие: социальное дистанцирование.

На Пречистенской набережной в эти дни просторно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопросы

Когда можно будет снять маски?

- На всех этапах (см. выше) необходимо соблюдать масочный режим: использовать маски в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу. А также работающим на предприятиях.

Когда смогут выйти на улицу пожилые люди (65+)?

- Соблюдать режим самоизоляции нужно на всех этапах (см. выше) и до принятия дополнительных мер при вынужденном выходе из дома.

Когда закончится «удаленка»?

- Работать в удаленном доступе придется на всех этапах ограничительных мер (см.выше), если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия. Допускается введение посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска.

Важно

Ограничительные мероприятия могут возобновить на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации.

Кстати

Опыт Италии: будет иммунитет – снимут ограничения

В Мадриде, где произошла одна из первых вспышек коронавируса, снимать ограничения стали, когда иммунитет был выявлен у 14% горожан. Какая сейчас обстановка в Москве?

- Уже у 12,5 москвичей сформировался иммунитет к COVID-19, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. – Такая статистика появилась после того, как более 50 000 москвичей сделали тесты на иммунитет к коронавирусу. Показатель 12,5% позволяет уже в настоящее время начать мероприятия по смягчению ограничительных мер.

Показатель иммунитета в Москве (по данным на 23 мая):

- в СВАО – у 13,6% жителей,

- в ВАО – у 13,1%,

- в ЮВАО – у 13,2%,

- в СЗАО– у 11,8%,

- в САО – у 12,7%,

- в ЮАО – у 12,4%,

- в ЗАО – у 11,6%,

- в ЮЗАО – у 11,2%,

- в ЦАО – у 12,1%.

Всего в Москве планируется 3-6 млн тестирований. Уже сейчас понятно, что это будет самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета к COVID-19.