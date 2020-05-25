В Москве решили, как строить станции метро от «Селигерской» до «Физтех»

В столице продолжают строить метро, в частности продлевают Люблинско-Дмитровской линию. Мэр Москвы Сергей Собянин 25 мая осмотрел ход строительства станции «Лианозово» и озвучил кардинальное решение по строительству нового участка, идущего в поселок Северный.

- Мы буквально недавно приняли кардинальное решение о проходке щитами подземным способом до станции «Физтеха». У нас участок за МКАД предполагал два варианта. Один из вариантов - пройти надземным способом, дешевле и быстрее. Но когда мы посчитали всю историю, связанную и с эксплуатацией, и с влиянием на близлежащие дома - все равно некий дискомфорт есть, когда линия надземная. Приняли решение все-таки уходить под землю, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города напомнил, что строительство Люблинско-Дмитровской линии метро начали относительно недавно – сначала построены были станции от «Марьиной Рощи» до «Петровско-Разумовской», а в 2018 году дошли до «Селигерской».

- Сейчас находятся в стройке все три станции «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово», «Физтех». Все площадки раскрыты, прокладываются тоннели, строятся станции, - сказал Сергей Собянин.

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Физтех» было начато в 2019 году. Участок длиной 6,9 км, он пройдет вдоль Дмитровского шоссе.

О новом участке «Селигерская» - «Физтех»

Будут открыты 3 станции:

- «Улица 800-летия Москвы» – у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы;

- «Лианозово» – на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1;

- «Физтех» – севернее бульвара Академика Ландау.

Новые станции улучшат транспортную доступность для порядка 400 000 человек жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный. Время в пути уменьшится на 15-20 минут.

Какие работы уже выполнены?

Завершена проходка левого перегонного тоннеля между площадкой № 30 за станцией «Селигерская» и станцией «Улица 800-летия Москвы». Проходка правого перегонного тоннеля начнется в сентябре 2020 года. Развернуты работы по сооружению двух станций «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Ведется проектирование станции «Физтех».

Строители уже придумали, как будет выглядеть новая станция «Лианозово» (готовность 27%) - основными цветами станут темно-серый и бежевый. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями. А наземные павильоны оформят салатовыми панелями – по цвету Люблинско-Дмитровской линии на схеме метро.

Новый транспортно-пересадочный узел

В перспективе на базе станции «Лианозово» планируют создать полноценный транспортно-пересадочный узел, что позволит осуществить пересадку между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и автобусами, троллейбусами.

- Железнодорожную станцию «Лианозово» планируется перенести на 350 метров в сторону Московской области, - рассказали строители.

Конкретно

Изначально часть линии за МКАД планировалось построить в наземном исполнении. Но мэр города принял решение, что лучше все же строить под землей. В чем преимущества?

- сокращение объемов работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, в т.ч. магистральных водоводов, магистрального газопровода и ЛЭП;

- минимизация перекрытий дорог на время строительства;

- снижение шума и вибрационного воздействия на близлежащие жилые дома;

- исключение влияния погодных условий на эксплуатацию линии, что обеспечит бесперебойность движения и снизит эксплуатационные затраты.