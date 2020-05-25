2020-05-25T18:57:16+03:00
Общество

«Самоотверженные»: сотрудники «Газпром нефти» приняли участие в фотопроекте МИА «Россия сегодня»

Информагентство поддержало в непростое время персонал столичных предприятий
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Люди труда на фасаде агентства «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. Автор фото: Сергей ШИНОВЛюди труда на фасаде агентства «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. Автор фото: Сергей ШИНОВ
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Коронавирус отступает. Россия успешно противостоит пандемии, постепенно смягчая требования карантина. Тем не менее на обеспечение городов и регионов всем необходимым требуется масса усилий. И здесь герои не только врачи, которые сражаются с эпидемией в больницах. Но и аптекари, персонал АЗС, инспектора ГИБДД, журналисты, кассиры в магазинах… Галерея с 46 портретами сотрудников различных отраслей, работающих в столице, представлена на фасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре и сайте агентства: https://ria.ru/20200512/1571177021.html.

Героями работ фотокорреспондентов о людях, которые продолжают работу в борьбе с COVID-19, также стали работники московской промышленности и сферы услуг. Здесь введены беспрецендентные меры, ради обеспечения безопасности. За каждым снимком - своя история и свой сюжет. Например, на заправках сети «Газпромнефть» принят комплекс мер для бесконтактной работы. В прикассовых зонах установлены защитные экраны из прозрачного пластика. Кафе работают только в режиме «на вынос». Посетителям доступен бесплатный антисептик для рук, все помещения и поверхности АЗС убирают с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, на всех заправках «Газпромнефть» можно оплатить покупку топлива не выходя из автомобиля, с помощью мобильных приложений.

Московский НПЗ ни на минуту не прекращал выпуск топлива. Это предприятие непрерывного цикла, которое продолжает бесперебойно снабжать город бензином и дизельным топливом. И таких примеров много, но главное - это люди, которые надежно обеспечивают жизнедеятельность нашей страны.

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