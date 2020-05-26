2020-05-25T23:53:38+03:00
Общество

Новые видеоэкскурсии на портале «Узнай Москву»: изучаем музей Высоцкого и усадьбу Голицыных

Всего уже опубликованы онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В Дарвиновском музее расскажут о таком, во что сложно поверитьВ Дарвиновском музее расскажут о таком, во что сложно поверитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москвичи продолжают находиться на самоизоляции, все также смотреть фильмы на ноутбуках и посещать музеи в режиме онлайн. На портале «Узнай Москву» появились новые видеоэкскурсии по столичным музеям. Все желающие бесплатно смогут побывать в самых живописных местах Москвы, а также увидеть ключевые экспонаты музеев, коллекции которых посвящены науке и истории.

- Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника «Царицыно». Всего уже опубликованы онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москвичи смогут посмотреть старинную дворянскую усадьбу Влахернское-Кузьминки. Ее история началась в XVIII веке. В 1757 году усадьба перешла Голицыным, которые стали благоустраивать и расширять здание. А потом появился каскад из четырех прудов, был перестроен конный двор.

В Дарвиновском музее расскажут о таком, во что сложно поверить. Вы знали, что пещерный медведь получил такое название, поскольку ученые находили его останки преимущественно в пещерах?

- Представители доисторического подвида бурого медведя были примерно в 1,5 раза крупнее своих современных сородичей. На онлайн-экскурсии покажем скелет пещерного медведя, который хранится в фондах Дарвиновского музея, - рассказали в музее.

Музей-заповедник «Царицыно» изначально проектировали для Екатерины Великой. А почему перестраивали дворцовый ансамбль после смерти императрицы, какие археологические находки обнаружены на территории заповедника в XX веке? Об этом расскажут на видеоэкскурсии музея.

Кстати

Какие еще новые экскурсии предлагают на портале «Узнай Москву» (раздел «Музеи):

- разрешат «пройтись» по дому поэтессы Марины Цветаевой, в котором она жила до эмиграции,

- изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого,

- во время прогулки по Мемориальному музею Александра Скрябина посмотреть на старинный рояль, на котором играл знаменитый русский композитор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У него была возможность лечиться за границей»: откровенное интервью жены онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка
Анна Гегечкори рассказала «Комсомолке», как Андрей Павленко прощался с детьми и почему спустя почти полгода переживать его смерть стало только тяжелее [фото, видео]
Новости 24
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей
Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные