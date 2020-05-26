Новые видеоэкскурсии на портале «Узнай Москву»: изучаем музей Высоцкого и усадьбу Голицыных

Москвичи продолжают находиться на самоизоляции, все также смотреть фильмы на ноутбуках и посещать музеи в режиме онлайн. На портале «Узнай Москву» появились новые видеоэкскурсии по столичным музеям. Все желающие бесплатно смогут побывать в самых живописных местах Москвы, а также увидеть ключевые экспонаты музеев, коллекции которых посвящены науке и истории.

- Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника «Царицыно». Всего уже опубликованы онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москвичи смогут посмотреть старинную дворянскую усадьбу Влахернское-Кузьминки. Ее история началась в XVIII веке. В 1757 году усадьба перешла Голицыным, которые стали благоустраивать и расширять здание. А потом появился каскад из четырех прудов, был перестроен конный двор.

В Дарвиновском музее расскажут о таком, во что сложно поверить. Вы знали, что пещерный медведь получил такое название, поскольку ученые находили его останки преимущественно в пещерах?

- Представители доисторического подвида бурого медведя были примерно в 1,5 раза крупнее своих современных сородичей. На онлайн-экскурсии покажем скелет пещерного медведя, который хранится в фондах Дарвиновского музея, - рассказали в музее.

Музей-заповедник «Царицыно» изначально проектировали для Екатерины Великой. А почему перестраивали дворцовый ансамбль после смерти императрицы, какие археологические находки обнаружены на территории заповедника в XX веке? Об этом расскажут на видеоэкскурсии музея.

Кстати

Какие еще новые экскурсии предлагают на портале «Узнай Москву» (раздел «Музеи):

- разрешат «пройтись» по дому поэтессы Марины Цветаевой, в котором она жила до эмиграции,

- изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого,

- во время прогулки по Мемориальному музею Александра Скрябина посмотреть на старинный рояль, на котором играл знаменитый русский композитор.