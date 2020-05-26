50 тонн в сутки: Собянин открыл новые линии по выпечке хлеба на комбинате «Черемушки»

В столице ни на один день не прекращали работу продовольственные производства. И хлеб – всему голова. Кондитерско-булочный завод «Черемушки» продолжал выпекать хлеб для москвичей, а 26 мая еще и открыл новые производственные линии - подового («Столичный») и формового («Бородинский», «Дарницкий») хлеба мощностью 50 тонн в сутки. Мэр Москвы лично посмотрел работу завода и поздравил столичный бизнес с Днем российского предпринимательства.

- Новые производственные линии, которые заработали на хлебобулочном комбинате «Черемушки», будут производить 50 тонн свежего хлеба в сутки. И это только начало инвестиционного проекта, в результате реализации которого будет создано около 100 новых рабочих мест, – сказал Сергей Собянин.

Открытие новых производственных линий посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Хлеб на заводе пекут с 1973 года, после развала СССР (в 1994 году) предприятие было приватизировано и преобразовано в акционерное общество. В 2000-х завод стал современным, а хлебобулочные изделия – с длительным сроком хранения. Сейчас на заводе работает 955 человек, которые ежедневно выпекают, упаковывают и развозят в магазины 100 тонн пшеничного и ржаного хлеба, сдобные булочки и торты. В 2016 году комбинат получил поддержку от правительства Москвы – присвоен статус промышленного комплекса, что позволило получить дополнительные средства на развитие за счет налоговых льгот в размере более 15 млн рублей. Уже в 2020 году завод смог запустить новые производственные линии - подового («Столичный») и формового («Бородинский», «Дарницкий») хлеба. В планах на 2023 год запустить линию по производству нарезных батонов.

Новые производственные линии способны выдавать до 50 тонн хлеба в сутки. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мэр города отметил, что промышленность города в полном объеме вернулась к работе. В цеха c 12 мая вернулись сотни тысяч людей. И сегодня, по мнению Сергея Собянина, важно обеспечить соблюдение санитарного режима на действующих предприятиях, чтобы не создавать новых очагов распространения коронавируса.

- В настоящее время работают более 90% из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы. Из них 350 предприятий не прекращали свою работу в период действия ограничений, еще 306 – вернулись к работе, - рассказали в мэрии Москвы.