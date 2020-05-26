«Здоровье без нашего внимания не ухудшилось. Скорее, душевная тоска была»: волонтеров пустили в приюты для животных

Накануне корреспонденту «КП» позвонили зооволонтеры:

— Нас не пускают в приюты с конца марта. Там 20 тысяч животных без выгула, сидят в узких клетках друг у друга на головах. Сотрудники им только еду меняют.

Только поговорили, как на сайте мэра Москвы вышла новость: волонтерам снова можно посещать приюты. Корреспондент «КП» отправился в один из них под Зеленоградом.

Коты и вправду демонстрируют невиданное дружелюбие.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НОРМА КОШКИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

За сотню метров до ворот слышен лай, а в воздухе повисает душок вольеров. Первыми в четырех вагончиках сидят две сотни котов. Навестить усатых пришла волонтер Ольга. Женщина вздыхает:

— На каждую кошку полагается по квадратному метру, а тут кучность ужасная! Но ничего, это лучше, чем на улицах. Селят кошек по характеру. В том вольере драчуны, а в этом ласковые.

Каждый стремится подставить хитрую морду под руку и ухватить порцию ласки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коты и вправду демонстрируют невиданное дружелюбие. сМиски ломятся от корма, опилки в углу свежие, лежанки взбиты, как перины.

С котами в целом все ок. Да, иногда мрут, не хватает ветврача. К сожалению, шанс обрести семью у мурзатых околонулевой.

К сожалению, шанс обрести семью у мурзатых околонулевой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОТ ЗВЕРЯ ДО ЖИВОТНОГО — ПАРА МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПРОГУЛОК

Идем к собакам. С момента появления людей на территории приюта они шатают толстые ворота, как голодные бастующие шахтеры. Только псы вовсе не хотят есть. Им подавай человека. Чтобы почесал бочок и дал команду.

— Нас 15 человек, и все любят свою работу, — рассказывает сотрудница Любовь. — Собак 850, с каждой погулять не получается. Поэтому мы открываем часть вольеров и выпускаем питомцев побегать, пока клетки моют.

С момента появления людей на территории приюта они шатают толстые ворота, как голодные бастующие шахтеры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хотя с некоторыми животными все же прогуливаются, чтобы они не забывали, какого это быть на поводке и идти рядом с человеком. А то люди берут собаку из приюта, а она дикая, к жизни с человеком не приспособлена. Новые хозяева расстраиваются и возвращают обратно.

— Во время самоизоляции приют жил обычной жизнью, только, к сожалению, без волонтеров. Добровольцы привозили корма, подстилки. Животные скучали. Наверное, сейчас, когда придут волонтеры к подопечным, собаки могут некоторых не сразу признать, но это быстро пройдет. Волонтерская помощь, которая сейчас нужна: пристройство, социализация и пиар. Чтобы у нас не засиживались питомцы, а получали медпомощь и попадали в семьи, — рассказал заведующий приютом Алексей Игнатов.

Псы вовсе не хотят есть. Им подавай человека. Чтобы почесал бочок и дал команду.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Здоровье без нашего внимания не ухудшилось, все-таки здесь люди внимательные работают. Именно душевная тоска у них была, скучали по людям, по общению. А так, пышат здоровьем, весной, встречают теплую погоду, — резюмировала осмотр собачек волонтер Дарина.

Во время самоизоляции приют жил обычной жизнью, только, к сожалению, без волонтеров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ЗАМЕТКУ

Как посетить приют

1. Свяжитесь с местом, куда собираетесь ехать, и уточните, какая помощь нужна. Адреса приютов есть на vsemposobake.ru. Или можете примкнуть к одному из десятка сообществ зооволонтеров в соцсетях. Там расскажут подробнее.

2. Если впервые хотите посетить приют, тогда вам нужно зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru и получить персональный номер.

Животные скучали.Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Заходите на сайт nedoma.mos.ru или mos.ru и оформляете цифровой пропуск волонтера — для этого и понадобится тот самый номер мосволонтера. Дальше оформляете пропуск на тот день, который вам нужно.

4. Приют в день могут посещать до 15 волонтеров. Поэтому может быть очередь.